Игрок Барселоны: «Мы в финале? Не осознаю этого»

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси рассказал о своих впечатлениях от матча 1/2 финала против Франции на ЧМ-2026. Испанская команда не оставила шансов сопернику и одержала победу – 2:0.

«Мы очень воодушевлены. Это результат великолепной работы, которую мы проделали за эти месяцы. Мы подошли к турниру на впечатляющем уровне. Мы – как одна большая семья. Впереди самое сложное – финал. Но я уверен, что мы справимся.

У нас все отлично в защите. Но и в матчах, и на тренировках нам помогают абсолютно все. Даже ребята на скамейке запасных. Эта внутренняя конкуренция делает тебя лучше.

19 лет и уже в финале? Это что-то невероятное. Сейчас я еще даже полностью не осознаю этого. Я всегда стараюсь совершенствоваться во всем – и в играх, и на тренировках... Нужно просто двигаться дальше», – сказал Кубарси.

Сборная Испании сыграет в финале 19 июля, где встретится с Англией или Аргентиной.