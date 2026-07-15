«Никогда представить не мог». Форвард сборной Испании – о выходе в финал ЧМ

Испанский форвард Микель Оярсабаль прокомментировал матч с Францией в 1/2 финала чемпионата мира 2026. Нападающий стал автором первого гола в поединке, а его команда спокойно разобралась с соперником – 2:0.

«Это нечто невероятное, настоящая мечта. Когда ты еще ребенком смотришь чемпионат мира, путешествуешь с семьей, как это было в моем случае, то никогда даже представить не можешь, что окажешься там, где я сегодня.

Мы знали, что будет сложно. Если дать им пространство и поле перед собой, они могут создать серьезную опасность. Мы понимали: если будем владеть мячом и действовать терпеливо, то обязательно создадим свои моменты.

Мы просто делаем свое дело. Наслаждаемся этим моментом. Для нас это мечта. Нужно максимально отдохнуть. Остался только один, последний шаг. Мы заслужили право мечтать, думать о титуле. Надеюсь, через пять дней мы сможем поставить красивую победную точку.

Состояние? Все хорошо. Обычная усталость на фоне момента. Но я счастлив и горжусь командой, нашим единством. Это заслуга всех 26 игроков. Провести вместе 50 дней – тяжело, если в коллективе нет хорошей атмосферы, но у нас она просто исключительная.

Как я забил? Главное – визуализировать пенальти. Нужно заранее прокручивать в голове такие моменты, которые тебе придется пережить, и иметь четкий алгоритм действий на случай, когда это время настанет.

Сравнялся с Давидом Вильей по голам на ЧМ? Если мне придется помогать команде без забитых мячей, я буду так же счастлив. Когда на тебе лежит такая ответственность и тебе доверяют этот шанс, ты просто должен сделать все возможное ради коллектива», – сказал Микель.