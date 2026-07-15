Эммануэль Макрон отреагировал на поражение Франции в полуфинале ЧМ-2026
Президент Франции отдал должное команде Дидье Дешама
Президент Франции Эммануэль Макрон в День взятия Бастилии посмотрел матч 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании.
Французская команда выглядела беззубо в атаке, что обернулось поражением со счетом 0:2.
В связи с таким результатом Макрон был вынужден поздравить Испанию с выходом в финал и поблагодарить сборную Франции за выступление.
«Браво Испании с выходом дальше. Спасибо синим за то, что с полной самоотдачей защищали наши цвета.
Сегодняшнее поражение тяжелое, но эта команда молода, и у нее большое будущее», – написал Макрон.
Bravo à l’Espagne pour cette qualification. Merci aux Bleus d’avoir porté nos couleurs avec engagement. La défaite de ce soir est difficile, mais cette équipe est jeune et pleine d’avenir.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2026
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