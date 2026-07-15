Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эммануэль Макрон отреагировал на поражение Франции в полуфинале ЧМ-2026
Чемпионат мира
15 июля 2026, 01:54 | Обновлено 15 июля 2026, 01:55
549
0

Эммануэль Макрон отреагировал на поражение Франции в полуфинале ЧМ-2026

Президент Франции отдал должное команде Дидье Дешама

15 июля 2026, 01:54 | Обновлено 15 июля 2026, 01:55
549
0
Эммануэль Макрон отреагировал на поражение Франции в полуфинале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон в День взятия Бастилии посмотрел матч 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании.

Французская команда выглядела беззубо в атаке, что обернулось поражением со счетом 0:2.

В связи с таким результатом Макрон был вынужден поздравить Испанию с выходом в финал и поблагодарить сборную Франции за выступление.

«Браво Испании с выходом дальше. Спасибо синим за то, что с полной самоотдачей защищали наши цвета.

Сегодняшнее поражение тяжелое, но эта команда молода, и у нее большое будущее», – написал Макрон.

По теме:
Магия Ямаля. Звездный вингер стал талисманом Испании, и тренер это знает
ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: Мы играли с одной из лучших команд. Но перед ними была лучшая
Машина из Европы. Сборная Испании установила рекорд в плей-офф ЧМ и ЧЕ
Эммануэль Макрон сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. А могло быть 3:0. Топ-гол Ямаля в ворота Франции отменили: почему?
Футбол | 14 июля 2026, 23:33 0
ФОТО. А могло быть 3:0. Топ-гол Ямаля в ворота Франции отменили: почему?
ФОТО. А могло быть 3:0. Топ-гол Ямаля в ворота Франции отменили: почему?

Ламин оказался в офсайде, а затем круто разобрался с Люкой Динем

Сетка плей-офф ЧМ-2026. Франция и Испания определили первого финалиста
Футбол | 14 июля 2026, 23:59 8
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Франция и Испания определили первого финалиста
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Франция и Испания определили первого финалиста

Испанцы переиграли французов со счетом 2:0 и ждут победителя пары Англия – Аргентина

В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
Футбол | 14.07.2026, 06:02
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Футбол | 14.07.2026, 10:17
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Футбол | 14.07.2026, 08:32
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
13.07.2026, 10:26 8
Бокс
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
14.07.2026, 12:01 25
Футбол
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
14.07.2026, 07:19 11
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины подписал контракт с триумфатором ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины подписал контракт с триумфатором ЛЧ
13.07.2026, 09:29 1
Футзал
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
14.07.2026, 08:19 2
Футбол
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
13.07.2026, 08:02 2
Футбол
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
13.07.2026, 09:32 6
Футбол
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
14.07.2026, 05:02 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем