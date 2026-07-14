Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига конференций. Определен первый победитель в противостояниях 1-го раунда
Лига конференций
Ла Фиорита
14.07.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 2
УНА Штрассен Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
14 июля 2026, 23:53 | Обновлено 14 июля 2026, 23:54
69
0

Лига конференций. Определен первый победитель в противостояниях 1-го раунда

УНА Штрассен из Люксембурга второй раз обыграл Ла Фиориту из Сан-Марино

14 июля 2026, 23:53 | Обновлено 14 июля 2026, 23:54
69
0
Лига конференций. Определен первый победитель в противостояниях 1-го раунда
УНА Штрассен
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 14 июля состоялся поединок квалификации Лиги конференций 2026/27.

В ответном матче 1-го квалификационного раунда люксембургский УНА Штрассен на выезде переиграл Ла Фиориту из Сан-Марино со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После домашней победы со счетом 1:0 клуб из Люксембурга на выезде довел дело до выхода в следующий раунд.

Гости дважды поразили ворота соперника в первом тайме. Сначала отличился Николя Перес, а затем преимущество удвоил Валентен Стайнмец.

УНА Штрассен вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет против сербского Партизана из Белграда. Команда Ла Фиорита завершила выступление в еврокубках.

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q1. Ответный матч, 14 июля 2026

22:00. Ла Фиорита (Сан-Марино) – УНА Штрассен (Люксембург) – 0:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Николя Перес, 8, Валентен Стайнмец, 38

Фотогалерея

По теме:
Дечич – Лиепая. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Малишево – Влажния. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
Руслан РОТАНЬ: «С жеребьевкой Полесью не повезло. Были другие команды»
Лига конференций УНА Штрассен Ла Фиорита Партизан Белград
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Футбол | 14 июля 2026, 10:17 12
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры

Вингер сборной Украины ведет переговоры о переходе в турецкий «Коджаэлиспор»

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал хавбека за 41 миллион евро
Футбол | 14 июля 2026, 20:38 0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал хавбека за 41 миллион евро
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал хавбека за 41 миллион евро

Юри Тилеманс покинул Астон Виллу

Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Футбол | 14.07.2026, 12:01
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Бокс | 14.07.2026, 02:46
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Франция – Испания. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 14.07.2026, 20:00
Франция – Испания. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала чемпионата мира 2026
Франция – Испания. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала чемпионата мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
13.07.2026, 10:50 28
Футбол
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
13.07.2026, 09:13 27
Футбол
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
14.07.2026, 05:02 4
Бокс
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
13.07.2026, 08:38 61
Футбол
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
14.07.2026, 06:02 9
Футбол
Стало известно, сколько Костюк заработала на Уимблдоне-2026
Стало известно, сколько Костюк заработала на Уимблдоне-2026
13.07.2026, 07:41 13
Теннис
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
14.07.2026, 06:51 21
Футбол
Франция – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Франция – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
14.07.2026, 23:48 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем