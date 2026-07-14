Лига конференций. Определен первый победитель в противостояниях 1-го раунда

Вечером 14 июля состоялся поединок квалификации Лиги конференций 2026/27.

В ответном матче 1-го квалификационного раунда люксембургский УНА Штрассен на выезде переиграл Ла Фиориту из Сан-Марино со счетом 2:0.

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После домашней победы со счетом 1:0 клуб из Люксембурга на выезде довел дело до выхода в следующий раунд.

Гости дважды поразили ворота соперника в первом тайме. Сначала отличился Николя Перес, а затем преимущество удвоил Валентен Стайнмец.

УНА Штрассен вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет против сербского Партизана из Белграда. Команда Ла Фиорита завершила выступление в еврокубках.

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q1. Ответный матч, 14 июля 2026

22:00. Ла Фиорита (Сан-Марино) – УНА Штрассен (Люксембург) – 0:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Николя Перес, 8, Валентен Стайнмец, 38

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