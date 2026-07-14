ФОТО. А могло быть 3:0. Топ-гол Ямаля в ворота Франции отменили: почему?
Ламин оказался в офсайде, а затем круто разобрался с Люкой Динем
19-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль мог сделать счет 3:0 в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 против Франции.
На 62-й минуте Ямаль убежал за спину Люки Диня, красиво разобрался с ним в штрафной площади французов и положил с левой ноги мяч в ворота соперников.
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Но рефери отменил гол из-за офсайда – Ямаль половиной корпуса все же забрался в положение вне игры в момент передачи.
Испания переигрывает Францию 2:0 после голов Микеля Оярсабаля и Педро Порро.
ФОТО. А могло быть 3:0. Топ-гол Ямаля в ворота Франции отменили: почему?
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