19-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль мог сделать счет 3:0 в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 против Франции.

На 62-й минуте Ямаль убежал за спину Люки Диня, красиво разобрался с ним в штрафной площади французов и положил с левой ноги мяч в ворота соперников.

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Но рефери отменил гол из-за офсайда – Ямаль половиной корпуса все же забрался в положение вне игры в момент передачи.

Испания переигрывает Францию 2:0 после голов Микеля Оярсабаля и Педро Порро.

ФОТО. А могло быть 3:0. Топ-гол Ямаля в ворота Франции отменили: почему?