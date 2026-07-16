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  4. Пономаренко сделал выбор между Боруссией Д, Порту и Галатасараем
Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 06:32 |
2045
4

Пономаренко сделал выбор между Боруссией Д, Порту и Галатасараем

Пономаренко отдаёт предпочтение «Галатасараю»

16 июля 2026, 06:32 |
2045
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Пономаренко сделал выбор между Боруссией Д, Порту и Галатасараем
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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В Турции продолжают активно обсуждать возможный переход нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко в «Галатасарай».

По информации источника Бурака Эрена, украинским форвардом интересуются сразу несколько европейских клубов. В частности, ранее «Динамо» якобы отклонило предложение «Аякса» в размере 20 миллионов евро, а среди претендентов также называют «Порту» и дортмундскую «Боруссию».

Сообщается, что сам Пономаренко уже согласовал личные условия контракта с «Галатасараем» и ради перехода в турецкий гранд отказался от вариантов с «Боруссией» и «Порту».

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Аякс трансферы УПЛ Матвей Пономаренко Порту Боруссия Дортмунд Галатасарай
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Маслоліченко вчергове запостив гівно з Х_У_Я
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Серед трьох команд і трьох ліг вибрати найслабшу команду і найслабшу лігу!... Пздц...
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