Пономаренко сделал выбор между Боруссией Д, Порту и Галатасараем

В Турции продолжают активно обсуждать возможный переход нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко в «Галатасарай».

По информации источника Бурака Эрена, украинским форвардом интересуются сразу несколько европейских клубов. В частности, ранее «Динамо» якобы отклонило предложение «Аякса» в размере 20 миллионов евро, а среди претендентов также называют «Порту» и дортмундскую «Боруссию».

Сообщается, что сам Пономаренко уже согласовал личные условия контракта с «Галатасараем» и ради перехода в турецкий гранд отказался от вариантов с «Боруссией» и «Порту».

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.