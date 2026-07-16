Пономаренко сделал выбор между Боруссией Д, Порту и Галатасараем
Пономаренко отдаёт предпочтение «Галатасараю»
В Турции продолжают активно обсуждать возможный переход нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко в «Галатасарай».
По информации источника Бурака Эрена, украинским форвардом интересуются сразу несколько европейских клубов. В частности, ранее «Динамо» якобы отклонило предложение «Аякса» в размере 20 миллионов евро, а среди претендентов также называют «Порту» и дортмундскую «Боруссию».
Сообщается, что сам Пономаренко уже согласовал личные условия контракта с «Галатасараем» и ради перехода в турецкий гранд отказался от вариантов с «Боруссией» и «Порту».
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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