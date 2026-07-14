Оярсабаль повторил испанский бомбардирский рекорд на чемпионатах мира

29-летний нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль забил 5-й гол на ЧМ-2026.

Это произошло в полуфинальном матче против сборной Франции.

5 голов Оярсабаля стали повторением испанского рекорда по количеству голов на чемпионатах мира, который принадлежал Давиду Вилье (2010) и Эмилио Бутрагеньо (1986).

Лучшие бомбардиры сборной Испании за один розыгрыш чемпионата мира:

5 – Давид Вилья (2010)

5 – Эмилио Бутрагеньо (1986)

5 – Микель Оярсабаль (2026)

4 – Мичел (1950)

4 – Зарра (1950)

4 – Эстанислау Басора (1950)

Если брать общее количество забитых мячей за сборную Испании на мировых первенствах, то больше, чем у Оярсабаля, забил только Давид Вилья (9).

Лучшие бомбардиры сборной Испании на чемпионатах мира:

9 – Давид Вилья

5 – Эмилио Бутрагеньо

5 – Фернандо Морьентес

5 – Рауль

5 – Микель Оярсабаль

4 – Эстанислау Басора

4 – Зарра

4 – Мичел

4 – Фернандо Йерро

4 – Фернандо Торрес

Также отметим, что гол в ворота Франции стал 30-м для Оярсабаля за сборную Испании во всех турнирах, что сделало его 6-м лучшим бомбардиром «Фурии Рохи».

Лучшие бомбардиры в истории сборной Испании:

59 – Давид Вилья

44 – Рауль

38 – Фернандо Торрес

37 – Альваро Мората

35 – Давид Сильва

30 – Микель Оярсабаль

29 – Фернандо Йерро

27 – Фернандо Морьентес

26 – Эмилио Бутрагеньо

24 – Ферран Торрес