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Чемпионат мира
14 июля 2026, 22:49 |
525
0

Оярсабаль повторил испанский бомбардирский рекорд на чемпионатах мира

Нападающий Фурии рохи забил 5-й гол на ЧМ-2026

14 июля 2026, 22:49 |
525
0
Оярсабаль повторил испанский бомбардирский рекорд на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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29-летний нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль забил 5-й гол на ЧМ-2026.

Это произошло в полуфинальном матче против сборной Франции.

5 голов Оярсабаля стали повторением испанского рекорда по количеству голов на чемпионатах мира, который принадлежал Давиду Вилье (2010) и Эмилио Бутрагеньо (1986).

Лучшие бомбардиры сборной Испании за один розыгрыш чемпионата мира:

  • 5 – Давид Вилья (2010)
  • 5 – Эмилио Бутрагеньо (1986)
  • 5 – Микель Оярсабаль (2026)
  • 4 – Мичел (1950)
  • 4 – Зарра (1950)
  • 4 – Эстанислау Басора (1950)

Если брать общее количество забитых мячей за сборную Испании на мировых первенствах, то больше, чем у Оярсабаля, забил только Давид Вилья (9).

Лучшие бомбардиры сборной Испании на чемпионатах мира:

  • 9 – Давид Вилья
  • 5 – Эмилио Бутрагеньо
  • 5 – Фернандо Морьентес
  • 5 – Рауль
  • 5 – Микель Оярсабаль
  • 4 – Эстанислау Басора
  • 4 – Зарра
  • 4 – Мичел
  • 4 – Фернандо Йерро
  • 4 – Фернандо Торрес

Также отметим, что гол в ворота Франции стал 30-м для Оярсабаля за сборную Испании во всех турнирах, что сделало его 6-м лучшим бомбардиром «Фурии Рохи».

Лучшие бомбардиры в истории сборной Испании:

  • 59 – Давид Вилья
  • 44 – Рауль
  • 38 – Фернандо Торрес
  • 37 – Альваро Мората
  • 35 – Давид Сильва
  • 30 – Микель Оярсабаль
  • 29 – Фернандо Йерро
  • 27 – Фернандо Морьентес
  • 26 – Эмилио Бутрагеньо
  • 24 – Ферран Торрес
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сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу рекорд статистика Микель Оярсабаль
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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