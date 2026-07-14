Оярсабаль повторил испанский бомбардирский рекорд на чемпионатах мира
Нападающий Фурии рохи забил 5-й гол на ЧМ-2026
29-летний нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль забил 5-й гол на ЧМ-2026.
Это произошло в полуфинальном матче против сборной Франции.
5 голов Оярсабаля стали повторением испанского рекорда по количеству голов на чемпионатах мира, который принадлежал Давиду Вилье (2010) и Эмилио Бутрагеньо (1986).
Лучшие бомбардиры сборной Испании за один розыгрыш чемпионата мира:
- 5 – Давид Вилья (2010)
- 5 – Эмилио Бутрагеньо (1986)
- 5 – Микель Оярсабаль (2026)
- 4 – Мичел (1950)
- 4 – Зарра (1950)
- 4 – Эстанислау Басора (1950)
Если брать общее количество забитых мячей за сборную Испании на мировых первенствах, то больше, чем у Оярсабаля, забил только Давид Вилья (9).
Лучшие бомбардиры сборной Испании на чемпионатах мира:
- 9 – Давид Вилья
- 5 – Эмилио Бутрагеньо
- 5 – Фернандо Морьентес
- 5 – Рауль
- 5 – Микель Оярсабаль
- 4 – Эстанислау Басора
- 4 – Зарра
- 4 – Мичел
- 4 – Фернандо Йерро
- 4 – Фернандо Торрес
Также отметим, что гол в ворота Франции стал 30-м для Оярсабаля за сборную Испании во всех турнирах, что сделало его 6-м лучшим бомбардиром «Фурии Рохи».
Лучшие бомбардиры в истории сборной Испании:
- 59 – Давид Вилья
- 44 – Рауль
- 38 – Фернандо Торрес
- 37 – Альваро Мората
- 35 – Давид Сильва
- 30 – Микель Оярсабаль
- 29 – Фернандо Йерро
- 27 – Фернандо Морьентес
- 26 – Эмилио Бутрагеньо
- 24 – Ферран Торрес
Most goals scored for Spain at a single World Cup tournament:— Squawka (@Squawka) July 14, 2026
◎ 5 - Emilio Butragueño (1986)
◎ 5 - David Villa (2010)
◉ 5 - Mikel Oyarzabal (2026)
The record has been equalled. pic.twitter.com/7xWr9ay8MJ
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