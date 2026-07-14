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  4. Это катастрофа! Что сказал Салиба после травмы в матче с Испанией
Чемпионат мира
14 июля 2026, 23:11 |
819
0

Это катастрофа! Что сказал Салиба после травмы в матче с Испанией

Защитник «Ле Бле» был в отчаянии

14 июля 2026, 23:11 |
819
0
Это катастрофа! Что сказал Салиба после травмы в матче с Испанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Уильям Салиба
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Центральный защитник сборной Франции Уильям Салиба был вынужден покинуть поле в матче полуфинала ЧМ-2026 против Испании.

На 30-й минуте встречи француз получил травму неизвестной степени тяжести, после чего был заменен на Максенса Лакруа. Журналист ESPN Жюльен Лоран цитирует игрока в тот момент, когда тот в сопровождении медиков направлялся в подтрибунное помещение.

«Моей спине конец, моей спине конец!», – повторял Салиба.

Корреспондент предполагает, что речь может идти о серьёзной травме позвоночника.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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