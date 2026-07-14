Это катастрофа! Что сказал Салиба после травмы в матче с Испанией
Защитник «Ле Бле» был в отчаянии
Центральный защитник сборной Франции Уильям Салиба был вынужден покинуть поле в матче полуфинала ЧМ-2026 против Испании.
На 30-й минуте встречи француз получил травму неизвестной степени тяжести, после чего был заменен на Максенса Лакруа. Журналист ESPN Жюльен Лоран цитирует игрока в тот момент, когда тот в сопровождении медиков направлялся в подтрибунное помещение.
«Моей спине конец, моей спине конец!», – повторял Салиба.
Корреспондент предполагает, что речь может идти о серьёзной травме позвоночника.
You could just read on William Saliba’s lips: « my back is gone, my back is gone » as he stopped playing. Nightmare start for France.— Julien Laurens (@LaurensJulien) July 14, 2026
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