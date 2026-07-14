Это катастрофа! Что сказал Салиба после травмы в матче с Испанией

Центральный защитник сборной Франции Уильям Салиба был вынужден покинуть поле в матче полуфинала ЧМ-2026 против Испании.

На 30-й минуте встречи француз получил травму неизвестной степени тяжести, после чего был заменен на Максенса Лакруа. Журналист ESPN Жюльен Лоран цитирует игрока в тот момент, когда тот в сопровождении медиков направлялся в подтрибунное помещение.

«Моей спине конец, моей спине конец!», – повторял Салиба.

Корреспондент предполагает, что речь может идти о серьёзной травме позвоночника.