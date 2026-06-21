Вильям САЛИБА: «В сборной Франции много веселых людей»
Дембеле, Тюрам и Мбаппе поддерживают позитивную атмосферу в команде
Защитник сборной Франции Вильям Салиба рассказал об атмосфере в раздевалке команды на ЧМ-2026.
«В команде всё очень хорошо. С тех пор как я здесь, у нас всегда всё было в порядке. Нам очень весело, мы много смеёмся. Это делает нас сильнее и позволяет снять напряжение от таких турниров, как этот. И когда мы не на тренировках, мы отдыхаем с юмором. У нас в команде много веселых людей, поэтому время летит быстрее. Имена весельчаков? Вы их знаете: Дембеле, Тюрам, Мбаппе. Половина команды – весельчаки, поэтому нам действительно весело», – сказал игрок.
Сборная Франции начала турнир с победы над Сенегалом (3:1). Также на групповом этапе «Ле Бле» сыграют с Ираком (23 июня) и Норвегией (26 июня).
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