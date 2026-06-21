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Чемпионат мира
21 июня 2026, 12:48 |
183
0

Вильям САЛИБА: «В сборной Франции много веселых людей»

Дембеле, Тюрам и Мбаппе поддерживают позитивную атмосферу в команде

21 июня 2026, 12:48 |
183
0
Вильям САЛИБА: «В сборной Франции много веселых людей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вільям Салиба
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Защитник сборной Франции Вильям Салиба рассказал об атмосфере в раздевалке команды на ЧМ-2026.

«В команде всё очень хорошо. С тех пор как я здесь, у нас всегда всё было в порядке. Нам очень весело, мы много смеёмся. Это делает нас сильнее и позволяет снять напряжение от таких турниров, как этот. И когда мы не на тренировках, мы отдыхаем с юмором. У нас в команде много веселых людей, поэтому время летит быстрее. Имена весельчаков? Вы их знаете: Дембеле, Тюрам, Мбаппе. Половина команды – весельчаки, поэтому нам действительно весело», – сказал игрок.

Сборная Франции начала турнир с победы над Сенегалом (3:1). Также на групповом этапе «Ле Бле» сыграют с Ираком (23 июня) и Норвегией (26 июня).

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сборная Франции по футболу Вильям Салиба Килиан Мбаппе Маркус Тюрам Усман Дембеле
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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