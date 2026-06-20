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  4. «Я не согласен». Олисе ответил на громкое заявление Мбаппе о нем
Германия
20 июня 2026, 22:29 |
629
0

«Я не согласен». Олисе ответил на громкое заявление Мбаппе о нем

Майкл тронут словами партнера по сборной

20 июня 2026, 22:29 |
629
0
«Я не согласен». Олисе ответил на громкое заявление Мбаппе о нем
Getty Images/Global Images Ukraine. Мбаппе и Олисе
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24-летний вингер «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе ответил на характеристику, которую ему дал нападающий «Реала» и партнер по национальной команде Килиан Мбаппе.

Ранее звезда королевского клуба назвал Олисе «игроком настоящего и будущего». Майкл заявил, что не считает себя таковым.

«Ах, это огромный комплимент. Согласен ли я с ним? Нет, не согласен (смеется). Я имею в виду, приятно это слышать, особенно от Килиана. Когда это кто-то, с кем ты играешь, кого ты уважаешь и кто уже достиг столь многого в футболе, я думаю, всегда приятно слышать такие слова. Сейчас я бы сказал: да, я игрок настоящего. Если я продолжу упорно работать и оставаться сосредоточенным, то надеюсь стать игроком будущего», — пояснил француз.

Ранее СМИ сообщали, что Олисе может стать игроком «Реала». Руководство «Баварии», между тем, уже заявило, что не продаст игрока даже за 200 млн евро. Сегодня мадридский клуб официально опубликовал заявление по этому поводу, в котором сообщил, что не ведет переговоров о трансфере футболиста.

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Майкл Олисе Килиан Мбаппе Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига сборная Франции по футболу
Андрей Плыгун Источник: L'Equipe
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