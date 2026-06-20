Майкл Олисе удивил признанием, что сейчас играет не на своей позиции

Вингер «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе назвал свою любимую позицию на поле.

«Моя любимая позиция – «десятка». Я вырос, играя на позиции «десятки». Это для меня немного естественнее. Ну, может быть, не сейчас, потому что я играю на фланге, но думаю, что это то, что мне кажется наиболее естественным», – сказал Олисе.

«Мой стиль игры берет начало из уличного футбола. Мы с братом играли на улице, били мячом о стену, устраивали игры один на один, все такое. Но я также многому научился в престижных академиях, в которых играл, особенно в «Челси» и «Манчестер Сити», – добавил Олисе.

24-летний Олисе оценивается в 150 млн евро. В прошлом сезоне он забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу в 52 матчах.