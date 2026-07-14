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Чемпионат мира
14 июля 2026, 23:29 |
567
0

Сеск Фабрегас сделал выбор между Мбаппе и Ямалем

Испанский специалист считает Ламина феноменальным талантом

14 июля 2026, 23:29 |
567
0
Сеск Фабрегас сделал выбор между Мбаппе и Ямалем
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас
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Бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании, а ныне тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о том, кто на сегодняшний день является лучшим футболистом – Килиан Мбаппе или Ламин Ямаль.

«Это сложный вопрос, ведь они находятся на разных этапах своей карьеры.

Ламин Ямаль – феноменальный талант. То, что он делает в своём возрасте, – просто потрясающе. Его уверенность, креативность и способность влиять на ход важных матчей – это то, что редко встретишь у подростка.

Но если вы спрашиваете меня, кто сегодня лучший игрок, мой ответ – Килиан Мбаппе. Он годами доказывает своё мастерство. Он выигрывал трофеи, показывал высокий уровень на чемпионатах мира, оправдывал надежды целой нации и продолжает демонстрировать высокие результаты даже под самым сильным давлением.

Ламин обладает потенциалом, чтобы достичь этого уровня, а может, однажды даже превзойти его. Я искренне верю, что он может стать одним из величайших футболистов в истории этого вида спорта. Но футбол – это не только потенциал. Это стабильность, опыт и стабильные результаты на протяжении длительного времени. На данный момент Мбаппе заслужил это уважение.

Если бы мне сегодня пришлось выбрать одного игрока, который решит судьбу полуфинала чемпионата мира, я всё равно выбрал бы Килиана Мбаппе. Время Ламина ещё наступит, но сегодня преимущество на стороне Мбаппе», – сказал Фабрегас.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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