Сеск Фабрегас сделал выбор между Мбаппе и Ямалем
Испанский специалист считает Ламина феноменальным талантом
Бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании, а ныне тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о том, кто на сегодняшний день является лучшим футболистом – Килиан Мбаппе или Ламин Ямаль.
«Это сложный вопрос, ведь они находятся на разных этапах своей карьеры.
Ламин Ямаль – феноменальный талант. То, что он делает в своём возрасте, – просто потрясающе. Его уверенность, креативность и способность влиять на ход важных матчей – это то, что редко встретишь у подростка.
Но если вы спрашиваете меня, кто сегодня лучший игрок, мой ответ – Килиан Мбаппе. Он годами доказывает своё мастерство. Он выигрывал трофеи, показывал высокий уровень на чемпионатах мира, оправдывал надежды целой нации и продолжает демонстрировать высокие результаты даже под самым сильным давлением.
Ламин обладает потенциалом, чтобы достичь этого уровня, а может, однажды даже превзойти его. Я искренне верю, что он может стать одним из величайших футболистов в истории этого вида спорта. Но футбол – это не только потенциал. Это стабильность, опыт и стабильные результаты на протяжении длительного времени. На данный момент Мбаппе заслужил это уважение.
Если бы мне сегодня пришлось выбрать одного игрока, который решит судьбу полуфинала чемпионата мира, я всё равно выбрал бы Килиана Мбаппе. Время Ламина ещё наступит, но сегодня преимущество на стороне Мбаппе», – сказал Фабрегас.
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