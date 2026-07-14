ВИДЕО. Оярсабаль забил с пенальти и вывел Испанию вперед в матче с Францией
Микель переиграл Майка Меньяна на 22-й мин матча 1/2 финала чемпионата мира 2026
Сборная Испании вышла вперед в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 против Франции.
На 22-й минуте поединка Микель Оярсабаль реализовал пенальти, переиграв голкипера французов Майка Меньяна. Микель сделал счет 1:0 в пользу испанцев.
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Рефери назначил 11-метровый после того, как Люка Динь сбил в штрафной площади Ламина Ямаля.
Для Оярсабаля это пятый гол на ЧМ-2026 и 30-й в карьере в футболе испанской национальной команды. Матч с Францией – 60-й для Микеля в составе сборной Испании.
❗️ ВИДЕО. Оярсабаль забил с пенальти и вывел Испанию вперед в матче с Францией
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