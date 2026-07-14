Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Оярсабаль забил с пенальти и вывел Испанию вперед в матче с Францией
Чемпионат мира
14 июля 2026, 22:26 | Обновлено 14 июля 2026, 22:32
330
0

ВИДЕО. Оярсабаль забил с пенальти и вывел Испанию вперед в матче с Францией

Микель переиграл Майка Меньяна на 22-й мин матча 1/2 финала чемпионата мира 2026

14 июля 2026, 22:26 | Обновлено 14 июля 2026, 22:32
330
0
ВИДЕО. Оярсабаль забил с пенальти и вывел Испанию вперед в матче с Францией
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Испании вышла вперед в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 против Франции.

На 22-й минуте поединка Микель Оярсабаль реализовал пенальти, переиграв голкипера французов Майка Меньяна. Микель сделал счет 1:0 в пользу испанцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рефери назначил 11-метровый после того, как Люка Динь сбил в штрафной площади Ламина Ямаля.

Для Оярсабаля это пятый гол на ЧМ-2026 и 30-й в карьере в футболе испанской национальной команды. Матч с Францией – 60-й для Микеля в составе сборной Испании.

❗️ ВИДЕО. Оярсабаль забил с пенальти и вывел Испанию вперед в матче с Францией

По теме:
Дешам установил рекорд по матчам в качестве главного тренера на ЧМ
Экс-игрок Вереса забил в отборе к Лиге чемпионов, но его команда вылетела
Франция – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Майк Меньян Микель Оярсабаль пенальти видео голов и обзор сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу Франция - Испания ЧМ-2026 по футболу Люка Динь Ламин Ямаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на выездной матч с Динамо Загреб
Футбол | 14 июля 2026, 20:32 0
Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на выездной матч с Динамо Загреб
Назван стартовый состав черкасского ЛНЗ на выездной матч с Динамо Загреб

14 июля в 21:00 в столице Хорватии пройдет товарищеский поединок

Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Бокс | 14 июля 2026, 02:46 21
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях

Промоутером Василия станет американская компания

Мудрик проиграл дело на внушительную сумму. УАФ объявит официальное решение
Футбол | 14.07.2026, 14:21
Мудрик проиграл дело на внушительную сумму. УАФ объявит официальное решение
Мудрик проиграл дело на внушительную сумму. УАФ объявит официальное решение
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
Футбол | 14.07.2026, 06:02
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Футбол | 14.07.2026, 08:32
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины подписал контракт с триумфатором ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины подписал контракт с триумфатором ЛЧ
13.07.2026, 09:29 1
Футзал
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
13.07.2026, 10:26 8
Бокс
Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
13.07.2026, 07:07 9
Футбол
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
13.07.2026, 04:42 5
Бокс
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
14.07.2026, 08:19 2
Футбол
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
14.07.2026, 05:02 4
Бокс
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
14.07.2026, 09:19 3
Футбол
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
13.07.2026, 08:38 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем