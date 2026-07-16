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Италия
16 июля 2026, 00:32 | Обновлено 16 июля 2026, 00:59
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Лука Модрич определился с командой на следующий сезон

Хорватский футболист готов продлить контракт с «Миланом»

16 июля 2026, 00:32 | Обновлено 16 июля 2026, 00:59
1399
2 Comments
Лука Модрич определился с командой на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич
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Хорватский полузащитник Лука Модрич, скорее всего, останется в «Милане» еще на один сезон.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, стороны ещё не подписали новый контракт, однако находятся в шаге от достижения окончательной договорённости о продлении сотрудничества до лета 2027 года.

Ожидается, что в случае успешного завершения переговоров 40-летний полузащитник присоединится к команде после отпуска уже во время предсезонного турне «россонери» по Австралии, которое начнется 26 июля.

В сезоне 2025/26 Модрич провел 34 матча в Серии А, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

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Лука Модрич чемпионат Италии по футболу Серия A Милан продление контракта
Дмитрий Олийченко Источник: Джанлука Ди Марцио
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паскуда задумайся, ти ж можеш собі на надгробок таку ж саму тупорилу і ідіотську епітафію заслужити, як і твої оці твої мудацькі заголовки, які люди проклинають...галіма ти чухня
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Олійченко, відкрию тобі великий секрет - Модричу вже не 39-ть, а 40 років. В вересні буде 41.
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