Лука Модрич определился с командой на следующий сезон

Хорватский полузащитник Лука Модрич, скорее всего, останется в «Милане» еще на один сезон.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, стороны ещё не подписали новый контракт, однако находятся в шаге от достижения окончательной договорённости о продлении сотрудничества до лета 2027 года.

Ожидается, что в случае успешного завершения переговоров 40-летний полузащитник присоединится к команде после отпуска уже во время предсезонного турне «россонери» по Австралии, которое начнется 26 июля.

В сезоне 2025/26 Модрич провел 34 матча в Серии А, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.