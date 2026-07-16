Лука Модрич определился с командой на следующий сезон
Хорватский футболист готов продлить контракт с «Миланом»
Хорватский полузащитник Лука Модрич, скорее всего, останется в «Милане» еще на один сезон.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, стороны ещё не подписали новый контракт, однако находятся в шаге от достижения окончательной договорённости о продлении сотрудничества до лета 2027 года.
Ожидается, что в случае успешного завершения переговоров 40-летний полузащитник присоединится к команде после отпуска уже во время предсезонного турне «россонери» по Австралии, которое начнется 26 июля.
В сезоне 2025/26 Модрич провел 34 матча в Серии А, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.
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