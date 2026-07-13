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Чемпионат мира
13 июля 2026, 22:14 | Обновлено 13 июля 2026, 23:40
1873
0

Роналду проводит отпуск вместе с Модричем и Пепе

Троих бывших игроков «Реала» заметили на побережье Коста-Брава

13 июля 2026, 22:14 | Обновлено 13 июля 2026, 23:40
1873
0
Роналду проводит отпуск вместе с Модричем и Пепе
Getty Images/Global Images Ukraine
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После вылета с чемпионата мира 2026 года в составе своих национальных сборных Криштиану Роналду и Лука Модрич наслаждаются отдыхом. Двух бывших игроков «Реала» заметили на побережье Коста-Брава, где они остановились вместе со своим бывшим одноклубником по «Реалу» Пепе.

Трое футболистов выбрали Каталонию для своего отдыха в прекрасном приморском месте. Несмотря на годы, прошедшие с тех пор, как они вместе играли в «Реале», связь между Криштиану Роналду, Лукой Модричем и Пепе, похоже, так же крепка, как и прежде, что свидетельствует об отношениях, выходящих далеко за пределы футбольного поля.

Скорее всего, Роналду и Модрич провели свой последний чемпионат мира, но останутся в «Аль-Насре» и «Милане» соответственно, а Пепе завершил карьеру два года назад.

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Криштиану Роналду Лука Модрич Пепе Реал Мадрид ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу сборная Хорватии по футболу
Руслан Полищук Источник: Footmercato
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