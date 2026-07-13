Роналду проводит отпуск вместе с Модричем и Пепе
Троих бывших игроков «Реала» заметили на побережье Коста-Брава
После вылета с чемпионата мира 2026 года в составе своих национальных сборных Криштиану Роналду и Лука Модрич наслаждаются отдыхом. Двух бывших игроков «Реала» заметили на побережье Коста-Брава, где они остановились вместе со своим бывшим одноклубником по «Реалу» Пепе.
Трое футболистов выбрали Каталонию для своего отдыха в прекрасном приморском месте. Несмотря на годы, прошедшие с тех пор, как они вместе играли в «Реале», связь между Криштиану Роналду, Лукой Модричем и Пепе, похоже, так же крепка, как и прежде, что свидетельствует об отношениях, выходящих далеко за пределы футбольного поля.
Скорее всего, Роналду и Модрич провели свой последний чемпионат мира, но останутся в «Аль-Насре» и «Милане» соответственно, а Пепе завершил карьеру два года назад.
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