Новый главный тренер сборной Португалии определился с будущим Роналду
Жорже Жезуш рассчитывает на форварда, которого назвал символом португальского футбола
Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал перспективы форварда Криштиану Роналду после вылета команды на стадии 1/8 финала чемпионата мира.
Опытный 71-летний тренер подписал четырехлетний контракт и подтвердил, что 41-летний нападающий остается важнейшей частью его международного проекта:
«Пока он играет и находится в форме, позволяющей его вызывать в сборную, я буду включать его в состав, на условиях, которые я считаю наилучшими для национальной команды.
Жезуш признался, что ценит присутствие именитого португальца и назвал его «символом португальского футбола, который имеет огромный вес в раздевалке».
Роналду провел пять матчей на чемпионате мира, в которых забил три гола. Португальская сборная покинула турнир в 1/8 финала после поражения от Испании.
🚨🚨| JUST IN: New Portugal boss Jorge Jesus confirms Cristiano Ronaldo 𝐑𝐄𝐌𝐀𝐈𝐍𝐒 𝐈𝐍 his plans for the national team. ✅🇵🇹— CentreGoals. (@centregoals) July 13, 2026
Jesus worked with Ronaldo at Al-Nassr and dismissed suggestions the veteran could be a disruptive presence.
[@goal] pic.twitter.com/6vC9stYV0q
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