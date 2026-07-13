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Чемпионат мира
13 июля 2026, 13:21 |
1820
0

Новый главный тренер сборной Португалии определился с будущим Роналду

Жорже Жезуш рассчитывает на форварда, которого назвал символом португальского футбола

13 июля 2026, 13:21 |
1820
0
Новый главный тренер сборной Португалии определился с будущим Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал перспективы форварда Криштиану Роналду после вылета команды на стадии 1/8 финала чемпионата мира.

Опытный 71-летний тренер подписал четырехлетний контракт и подтвердил, что 41-летний нападающий остается важнейшей частью его международного проекта:

«Пока он играет и находится в форме, позволяющей его вызывать в сборную, я буду включать его в состав, на условиях, которые я считаю наилучшими для национальной команды.

Жезуш признался, что ценит присутствие именитого португальца и назвал его «символом португальского футбола, который имеет огромный вес в раздевалке».

Роналду провел пять матчей на чемпионате мира, в которых забил три гола. Португальская сборная покинула турнир в 1/8 финала после поражения от Испании.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду Жорже Жезуш
Николай Тытюк Источник: Goal.com
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