Новый главный тренер сборной Португалии определился с будущим Роналду

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал перспективы форварда Криштиану Роналду после вылета команды на стадии 1/8 финала чемпионата мира.

Опытный 71-летний тренер подписал четырехлетний контракт и подтвердил, что 41-летний нападающий остается важнейшей частью его международного проекта:

«Пока он играет и находится в форме, позволяющей его вызывать в сборную, я буду включать его в состав, на условиях, которые я считаю наилучшими для национальной команды.

Жезуш признался, что ценит присутствие именитого португальца и назвал его «символом португальского футбола, который имеет огромный вес в раздевалке».

Роналду провел пять матчей на чемпионате мира, в которых забил три гола. Португальская сборная покинула турнир в 1/8 финала после поражения от Испании.