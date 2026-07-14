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Бельгия
14 июля 2026, 21:51 | Обновлено 14 июля 2026, 22:31
147
0

Тилеманс вошел в топ-5 бельгийцев по суммарной стоимости всех трансферов

Бельгийский полузащитник обошел в рейтинге Кевина Де Брюйне

14 июля 2026, 21:51 | Обновлено 14 июля 2026, 22:31
147
0
Тилеманс вошел в топ-5 бельгийцев по суммарной стоимости всех трансферов
Getty Images/Global Images Ukraine
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29-летний полузащитник Юри Тилеманс, который стал игроком «Манчестер Юнайтед», вошёл в топ-5 бельгийских футболистов по суммарной стоимости всех трансферов за карьеру.

За Тилеманса клубы в общей сложности заплатили 111 млн евро («Монако» — 25 млн евро, «Лестер Сити» — 45 млн евро и «Манчестер Юнайтед» — 41 млн евро), что превышает сумму, выплаченную в своё время за трансферы Кевина Де Брюйне (106,45 млн евро).

Выше Тилеманса в данном рейтинге находятся только Ромелу Лукаку (369,92 млн евро), Эден Азар (155,80 млн евро) и Амаду Онана (112,79 млн евро).

Бельгийские футболисты с наибольшей суммарной стоимостью всех трансферов в карьере:

  • 369,92 млн евро – Ромелу Лукаку (9)
  • 155,80 млн евро – Эден Азар (2)
  • 112,79 млн евро – Амаду Онана (3)
  • 111,00 млн евро – Юри Тилеманс (3)
  • 106,45 млн евро – Кевин Де Брюйне (4)
  • 101,58 млн евро – Луис Опенда (5)
  • 93,11 млн евро – Кристиан Бентеке (6)
  • 89,00 млн евро – Аксель Витсель (4)
  • 87,45 млн евро – Янник Карраско (5)
  • 86,00 млн евро – Жереми Доку (2)

В скобках – количество трансферов.

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Кевин Де Брюйне Юри Тилеманс статистика рейтинг сборная Бельгии по футболу трансферы Ромелу Лукаку Эден Азар Амаду Онана
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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