Тилеманс вошел в топ-5 бельгийцев по суммарной стоимости всех трансферов

29-летний полузащитник Юри Тилеманс, который стал игроком «Манчестер Юнайтед», вошёл в топ-5 бельгийских футболистов по суммарной стоимости всех трансферов за карьеру.

За Тилеманса клубы в общей сложности заплатили 111 млн евро («Монако» — 25 млн евро, «Лестер Сити» — 45 млн евро и «Манчестер Юнайтед» — 41 млн евро), что превышает сумму, выплаченную в своё время за трансферы Кевина Де Брюйне (106,45 млн евро).

Выше Тилеманса в данном рейтинге находятся только Ромелу Лукаку (369,92 млн евро), Эден Азар (155,80 млн евро) и Амаду Онана (112,79 млн евро).

Бельгийские футболисты с наибольшей суммарной стоимостью всех трансферов в карьере:

369,92 млн евро – Ромелу Лукаку (9)

155,80 млн евро – Эден Азар (2)

112,79 млн евро – Амаду Онана (3)

111,00 млн евро – Юри Тилеманс (3)

106,45 млн евро – Кевин Де Брюйне (4)

101,58 млн евро – Луис Опенда (5)

93,11 млн евро – Кристиан Бентеке (6)

89,00 млн евро – Аксель Витсель (4)

87,45 млн евро – Янник Карраско (5)

86,00 млн евро – Жереми Доку (2)

В скобках – количество трансферов.