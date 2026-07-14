Тилеманс вошел в топ-5 бельгийцев по суммарной стоимости всех трансферов
Бельгийский полузащитник обошел в рейтинге Кевина Де Брюйне
29-летний полузащитник Юри Тилеманс, который стал игроком «Манчестер Юнайтед», вошёл в топ-5 бельгийских футболистов по суммарной стоимости всех трансферов за карьеру.
За Тилеманса клубы в общей сложности заплатили 111 млн евро («Монако» — 25 млн евро, «Лестер Сити» — 45 млн евро и «Манчестер Юнайтед» — 41 млн евро), что превышает сумму, выплаченную в своё время за трансферы Кевина Де Брюйне (106,45 млн евро).
Выше Тилеманса в данном рейтинге находятся только Ромелу Лукаку (369,92 млн евро), Эден Азар (155,80 млн евро) и Амаду Онана (112,79 млн евро).
Бельгийские футболисты с наибольшей суммарной стоимостью всех трансферов в карьере:
- 369,92 млн евро – Ромелу Лукаку (9)
- 155,80 млн евро – Эден Азар (2)
- 112,79 млн евро – Амаду Онана (3)
- 111,00 млн евро – Юри Тилеманс (3)
- 106,45 млн евро – Кевин Де Брюйне (4)
- 101,58 млн евро – Луис Опенда (5)
- 93,11 млн евро – Кристиан Бентеке (6)
- 89,00 млн евро – Аксель Витсель (4)
- 87,45 млн евро – Янник Карраско (5)
- 86,00 млн евро – Жереми Доку (2)
В скобках – количество трансферов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер сборной Украины ведет переговоры о переходе в турецкий «Коджаэлиспор»
Алексей рассчитывает на зарплату около 1,5 миллиона евро в год