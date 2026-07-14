СМИ выделили необычного помощника Турана на тренировках Шахтера
В донецком клубе есть переводчик, который в режиме реального времени работает с бразильцами
Бразильские журналисты обратили внимание на то, что на тренировочных сборах «Шахтера» в Словении у главного тренера «горняков» Арды Турана появился необычный помощник.
Речь идет о переводчике, который в режиме реального времени прямо во время тренировочного процесса работает с бразильцами, переводя слова Турана с английского на португальский.
Отмечается, что постоянное присутствие переводчика гарантирует мгновенное понимание инструкций многочисленными бразильскими легионерами и снижает количество ошибок в общении, ускоряя процесс адаптации спортсменов. Этот метод также помогает поддерживать интенсивность тренировок, поскольку игроки могут быстро усваивать тактические корректировки и позиционирование, запрашиваемые тренерским штабом.
В настоящий момент в составе «Шахтера» числится 13 бразильских футболистов.
Que interessante.— Planeta do Palmeiras 🌎 (@Verdao_infos) July 13, 2026
No treino do Shakhtar Donetsk, fica um tradutor ao fundo traduzindo tudo o que o técnico fala.
O time ucraniano tem 11 brasileiros em seu elenco. pic.twitter.com/T94abjHvMr
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