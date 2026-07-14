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  4. СМИ выделили необычного помощника Турана на тренировках Шахтера
Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 21:32 |
706
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СМИ выделили необычного помощника Турана на тренировках Шахтера

В донецком клубе есть переводчик, который в режиме реального времени работает с бразильцами

14 июля 2026, 21:32 |
706
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СМИ выделили необычного помощника Турана на тренировках Шахтера
shakhtar.com. Арда Туран
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Бразильские журналисты обратили внимание на то, что на тренировочных сборах «Шахтера» в Словении у главного тренера «горняков» Арды Турана появился необычный помощник.

Речь идет о переводчике, который в режиме реального времени прямо во время тренировочного процесса работает с бразильцами, переводя слова Турана с английского на португальский.

Отмечается, что постоянное присутствие переводчика гарантирует мгновенное понимание инструкций многочисленными бразильскими легионерами и снижает количество ошибок в общении, ускоряя процесс адаптации спортсменов. Этот метод также помогает поддерживать интенсивность тренировок, поскольку игроки могут быстро усваивать тактические корректировки и позиционирование, запрашиваемые тренерским штабом.

В настоящий момент в составе «Шахтера» числится 13 бразильских футболистов.

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Шахтер Донецк бразильцы учебно-тренировочные сборы тренировка
Алексей Сливченко Источник: O Futebolero Brasil
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а мирча сам знал португальский
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