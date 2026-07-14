СМИ выделили необычного помощника Турана на тренировках Шахтера

Бразильские журналисты обратили внимание на то, что на тренировочных сборах «Шахтера» в Словении у главного тренера «горняков» Арды Турана появился необычный помощник.

Речь идет о переводчике, который в режиме реального времени прямо во время тренировочного процесса работает с бразильцами, переводя слова Турана с английского на португальский.

Отмечается, что постоянное присутствие переводчика гарантирует мгновенное понимание инструкций многочисленными бразильскими легионерами и снижает количество ошибок в общении, ускоряя процесс адаптации спортсменов. Этот метод также помогает поддерживать интенсивность тренировок, поскольку игроки могут быстро усваивать тактические корректировки и позиционирование, запрашиваемые тренерским штабом.

В настоящий момент в составе «Шахтера» числится 13 бразильских футболистов.