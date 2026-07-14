Другие новости14 июля 2026, 21:56 | Обновлено 14 июля 2026, 22:28
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Эден АЗАР: «Скучаю ли я по футболу? Ни капли!»
Бельгиец откровенно признался
14 июля 2026, 21:56 | Обновлено 14 июля 2026, 22:28
341
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35-летний бывший игрок «Реала», «Челси», «Лилля» и сборной Бельгии Эден Азар высказался о своем отношении к футболу.
«Скучаю ли я по игре в футбол? Ни капли (смеется). У меня достаточно денег, чтобы быть счастливым. Это одна из причин, почему я не поехал играть в Саудовскую Аравию», – пояснил бельгиец.
Азар завершил игровую карьеру в 2023 году. Он успел выиграть 15 трофеев, включая Лигу чемпионов и два трофея Лиги Европы. В составе сборной Бельгии Эден стал бронзовым призёром чемпионата мира.
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