Эден АЗАР: «Скучаю ли я по футболу? Ни капли!»

35-летний бывший игрок «Реала», «Челси», «Лилля» и сборной Бельгии Эден Азар высказался о своем отношении к футболу.

«Скучаю ли я по игре в футбол? Ни капли (смеется). У меня достаточно денег, чтобы быть счастливым. Это одна из причин, почему я не поехал играть в Саудовскую Аравию», – пояснил бельгиец.

Азар завершил игровую карьеру в 2023 году. Он успел выиграть 15 трофеев, включая Лигу чемпионов и два трофея Лиги Европы. В составе сборной Бельгии Эден стал бронзовым призёром чемпионата мира.