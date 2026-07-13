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  4. Эден АЗАР: «Если бы Челси не выиграл Лигу чемпионов, я бы оказался в МЮ»
Англия
13 июля 2026, 20:03 |
140
0

Эден АЗАР: «Если бы Челси не выиграл Лигу чемпионов, я бы оказался в МЮ»

Бельгиец удивил откровенным признанием

13 июля 2026, 20:03 |
140
0
Эден АЗАР: «Если бы Челси не выиграл Лигу чемпионов, я бы оказался в МЮ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар
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Бывший игрок «Челси» Эден Азар вспомнил о своём переходе в лондонский клуб.

Летом 2012 года бельгиец перешёл в «Челси» из «Лилля» за 35 миллионов евро. В составе лондонского клуба он выступал до 2019 года и выиграл шесть трофеев, включая два титула АПЛ и два трофея Лиги Европы.

«Если бы «Челси» не выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, я бы не подписал с ними контракт. Я был очень близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Поэтому я всегда буду благодарен Дидье Дрогба», – сказал Азар.

В сезоне 2011/12 «Челси» победил «Баварию» в финале ЛЧ. На 88-й минуте встречи, при счёте 0:1 в пользу мюнхенцев, Дрогба забил гол в ворота соперника, что сначала позволило лондонцам избежать поражения, а впоследствии и победить в серии послематчевых пенальти. Решающий 11-метровый удар также реализовал ивуарийский нападающий.

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Эден Азар Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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