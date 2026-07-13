Эден АЗАР: «Если бы Челси не выиграл Лигу чемпионов, я бы оказался в МЮ»

Бывший игрок «Челси» Эден Азар вспомнил о своём переходе в лондонский клуб.

Летом 2012 года бельгиец перешёл в «Челси» из «Лилля» за 35 миллионов евро. В составе лондонского клуба он выступал до 2019 года и выиграл шесть трофеев, включая два титула АПЛ и два трофея Лиги Европы.

«Если бы «Челси» не выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, я бы не подписал с ними контракт. Я был очень близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Поэтому я всегда буду благодарен Дидье Дрогба», – сказал Азар.

В сезоне 2011/12 «Челси» победил «Баварию» в финале ЛЧ. На 88-й минуте встречи, при счёте 0:1 в пользу мюнхенцев, Дрогба забил гол в ворота соперника, что сначала позволило лондонцам избежать поражения, а впоследствии и победить в серии послематчевых пенальти. Решающий 11-метровый удар также реализовал ивуарийский нападающий.