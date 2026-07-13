«Выдающийся игрок». Алонсо – о футболисте, которого Тухель не взял на ЧМ

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо рассказал о своём отношении к полузащитнику «синих» Коулу Палмеру.

«С самого первого дня видно, что он – выдающийся талант, выдающийся игрок. Таких футболистов нелегко найти. Замечаешь его мастерство, то, как он способен принять правильное решение в нужном месте. Я рад, что он присоединился к команде с правильным настроем.

Мы с нетерпением ждем, чтобы раскрыть его потенциал. Мы строим сильную команду, ища ключевых игроков. И Коул – один из таких ключевых игроков в атаке», – сказал Алонсо.