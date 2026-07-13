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Англия
13 июля 2026, 18:42 | Обновлено 13 июля 2026, 18:43
494
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«Выдающийся игрок». Алонсо – о футболисте, которого Тухель не взял на ЧМ

Испанец считает Палмера ключевым игроком «Челси»

13 июля 2026, 18:42 | Обновлено 13 июля 2026, 18:43
494
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«Выдающийся игрок». Алонсо – о футболисте, которого Тухель не взял на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо рассказал о своём отношении к полузащитнику «синих» Коулу Палмеру.

«С самого первого дня видно, что он – выдающийся талант, выдающийся игрок. Таких футболистов нелегко найти. Замечаешь его мастерство, то, как он способен принять правильное решение в нужном месте. Я рад, что он присоединился к команде с правильным настроем.

Мы с нетерпением ждем, чтобы раскрыть его потенциал. Мы строим сильную команду, ища ключевых игроков. И Коул – один из таких ключевых игроков в атаке», – сказал Алонсо.

Ранее Палмер выразил возмущение тем, что его не взяли в сборную Англии на ЧМ-2026. Главный тренер национальной команды Томас Тухель объяснил своё решение тем, что Коул в прошлом сезоне демонстрировал спад игровой формы и недостаток решительности в решающих моментах.

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Коул Палмер Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу Томас Тухель
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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