Хаби Алонсо определил судьбу главной звезды Челси
Испанец хочет оставить Энцо Фернандеса в команде
Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о будущем аргентинского полузащитника «синих» Энцо Фернандеса.
Ранее сообщалось о значительном интересе к аргентинцу со стороны мадридского «Реала». Сам футболист также якобы хотел перейти в королевский клуб. Алонсо рассказал о разговоре с Фернандесом.
– Мы разговаривали. Как вы понимаете, то, что было сказано, остается конфиденциальным.
– Вы хотите, чтобы он остался?
– Да. Да.
Фернандес перешёл в «Челси» зимой 2023 года за 121 миллион евро. Этот трансфер является самым дорогим в истории лондонского клуба. Контракт футболиста с лондонцами рассчитан до 2032 года.
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