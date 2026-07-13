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  4. Хаби Алонсо определил судьбу главной звезды Челси
Англия
13 июля 2026, 18:31 |
462
0

Хаби Алонсо определил судьбу главной звезды Челси

Испанец хочет оставить Энцо Фернандеса в команде

13 июля 2026, 18:31 |
462
0
Хаби Алонсо определил судьбу главной звезды Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о будущем аргентинского полузащитника «синих» Энцо Фернандеса.

Ранее сообщалось о значительном интересе к аргентинцу со стороны мадридского «Реала». Сам футболист также якобы хотел перейти в королевский клуб. Алонсо рассказал о разговоре с Фернандесом.

– Мы разговаривали. Как вы понимаете, то, что было сказано, остается конфиденциальным.

– Вы хотите, чтобы он остался?

– Да. Да.

Фернандес перешёл в «Челси» зимой 2023 года за 121 миллион евро. Этот трансфер является самым дорогим в истории лондонского клуба. Контракт футболиста с лондонцами рассчитан до 2032 года.

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Энцо Фернандес Хаби Алонсо Челси Английская Премьер-лига трансферы чемпионат Англии по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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