Хаби Алонсо определил судьбу главной звезды Челси

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о будущем аргентинского полузащитника «синих» Энцо Фернандеса.

Ранее сообщалось о значительном интересе к аргентинцу со стороны мадридского «Реала». Сам футболист также якобы хотел перейти в королевский клуб. Алонсо рассказал о разговоре с Фернандесом.

– Мы разговаривали. Как вы понимаете, то, что было сказано, остается конфиденциальным. – Вы хотите, чтобы он остался? – Да. Да.

Фернандес перешёл в «Челси» зимой 2023 года за 121 миллион евро. Этот трансфер является самым дорогим в истории лондонского клуба. Контракт футболиста с лондонцами рассчитан до 2032 года.