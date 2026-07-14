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  4. Карл ДАРЛОУ: «Почему я выбрал МЮ? Думаю, это очевидно»
Англия
14 июля 2026, 19:30 |
221
0

Карл ДАРЛОУ: «Почему я выбрал МЮ? Думаю, это очевидно»

Голкипер прокомментировал свой переход в состав красных дьяволов

14 июля 2026, 19:30 |
221
0
Карл ДАРЛОУ: «Почему я выбрал МЮ? Думаю, это очевидно»
ФК Манчестер Юнайтед
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Английский вратарь Карл Дарлоу прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед»:

«Почему я выбрал «Манчестер Юнайтед»? Думаю, это очевидно. Из-за престижа клуба и, конечно, его истории и всего, что с ней связано — и, на мой взгляд, это, пожалуй, самый большой клуб в мире. Как только ты слышишь об интересе со стороны такого клуба, как «Манчестер Юнайтед», то, да, ответ очевиден — «да». Я просто рад, что всё сложилось.

Конкуренция? Думаю, речь идет о том, чтобы подбадривать друг друга, поддерживать. Мы все знаем эту роль и все играли на этой позиции. Иногда ты чувствуешь себя одиноким, иногда — на вершине мира, поэтому, на мой взгляд, важно иметь это эмоциональное понимание друг друга, а также двигаться вперёд в профессиональном плане, чтобы извлекать лучшее друг из друга. Здоровая конкуренция — это замечательно, и именно это я стремлюсь привнести.

Я просто хочу полностью погрузиться во всё, чем является этот клуб. Конечно, ты видишь это со стороны, а потом приезжаешь сюда, и, судя по тому, что я уже увидел, Каррингтон просто невероятен. Это то, чем нельзя не восхищаться. Я очень рад быть здесь и с нетерпением жду начала работы».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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