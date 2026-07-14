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Испания
14 июля 2026, 19:09 | Обновлено 14 июля 2026, 19:13
134
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Челси и МЮ Эррера будет играть в 3-й лиге Испании

Андер подписал контракт с Сарагосой

14 июля 2026, 19:09 | Обновлено 14 июля 2026, 19:13
134
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Челси и МЮ Эррера будет играть в 3-й лиге Испании
ФК Сарагоса. Андер Эррера
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«Сарагоса» из третьего дивизиона Испании официально объявила о подписании контракта с испанским полузащитником Андером Эррерой.

Отмечается, что контракт между 36-летним футболистом и его родным клубом рассчитан на 1 год.

Переход состоялся на правах свободного агента, ведь летом Андер Эррера покинул аргентинскую «Бока Хуниорс».

В 2026 году Андер Эррера провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» в 400 тысяч евро.

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Андер Эррера Сарагоса трансферы чемпионат Испании по футболу свободный агент
Дмитрий Вус Источник: ФК Сарагоса
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