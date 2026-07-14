ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Челси и МЮ Эррера будет играть в 3-й лиге Испании
Андер подписал контракт с Сарагосой
«Сарагоса» из третьего дивизиона Испании официально объявила о подписании контракта с испанским полузащитником Андером Эррерой.
Отмечается, что контракт между 36-летним футболистом и его родным клубом рассчитан на 1 год.
Переход состоялся на правах свободного агента, ведь летом Андер Эррера покинул аргентинскую «Бока Хуниорс».
В 2026 году Андер Эррера провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» в 400 тысяч евро.
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