ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Челси и МЮ Эррера будет играть в 3-й лиге Испании

«Сарагоса» из третьего дивизиона Испании официально объявила о подписании контракта с испанским полузащитником Андером Эррерой.

Отмечается, что контракт между 36-летним футболистом и его родным клубом рассчитан на 1 год.

Переход состоялся на правах свободного агента, ведь летом Андер Эррера покинул аргентинскую «Бока Хуниорс».

В 2026 году Андер Эррера провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» в 400 тысяч евро.