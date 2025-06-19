Футболист Боки Хуниорс дисквалифицирован на 4 матча КЧМ. В чем причина?
Андер Эррера может больше не сыграть на турнире
17 июня аргентинский клуб «Бока Хуниорс» встретился с португальской «Бенфикой» в рамках первого тура клубного чемпионата мира.
Команды провели поединок на арене «Hard Rock Stadium» в Майами. «Бенфика» смогла спастись от поражения, поэтому матч завершился довольно результативной ничьей – 2:2.
На 45-й минуте футбольного противостояния Андер Эррера получил красную карточку за пределами поля. Полузащитник был удален из-за своего поведения во время просмотра видеоповтора арбитром.
В результате Эррера получил четыре матча дисквалификацию за давление и крики в адрес судьи.
LO TUVIERON QUE AGARRAR 😯— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 16, 2025
El motivo por el que fue expulsado Ander Herrera #FIFACWC@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/ga7t4WcLr0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист считает, что Михаил еще может сыграть на солидном уровне
Команда Мельгосы завершила выступления на чемпионате Европы-2025 еще на групповом этапе