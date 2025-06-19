Футболист Боки Хуниорс дисквалифицирован на 4 матча КЧМ. В чем причина?

17 июня аргентинский клуб «Бока Хуниорс» встретился с португальской «Бенфикой» в рамках первого тура клубного чемпионата мира.

Команды провели поединок на арене «Hard Rock Stadium» в Майами. «Бенфика» смогла спастись от поражения, поэтому матч завершился довольно результативной ничьей – 2:2.

На 45-й минуте футбольного противостояния Андер Эррера получил красную карточку за пределами поля. Полузащитник был удален из-за своего поведения во время просмотра видеоповтора арбитром.

В результате Эррера получил четыре матча дисквалификацию за давление и крики в адрес судьи.

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