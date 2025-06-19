Клубный чемпионат мира19 июня 2025, 00:52 | Обновлено 19 июня 2025, 00:53
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Реал имеет самый дорогой состав на клубном чемпионате мира
Кто также входит в двадцатку этого рейтинга?
19 июня 2025, 00:52 | Обновлено 19 июня 2025, 00:53
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Среди всех участников Клубного чемпионата мира Реал и Манчестер Сити имеют самые дорогие составы.
Известный портал Transfermarkt привел топ-20 клубов нынешнего турнира по общей сумме стоимости всех игроков:
- 1.330 млн. евро – Реал
- 1.320 млн. евро – Манчестер Сити
- 1,060 млн евро – ПСЖ
- 1,060 млн евро – Челси
- 903,5 млн евро – Бавария
- 721,8 млн евро – Интер
- 575,7 млн евро – Ювентус
- 508,5 млн евро – Атлетико
- 477,9 млн евро – Боруссия
- 363,5 млн. евро – Бенфика
- 345,9 млн. евро – Порту
- 252,6 млн. евро – Палмейрас
- 221,4 млн. евро – Фламенго
- 175,5 млн. евро – Зальцбург
- 163,2 млн. евро – Ботафого
- 158,3 млн евро – Аль-Хильяль
- 114,2 млн евро – Ривер Плейт
- 86,6 млн евро – Бока Хуниорс
- 82,7 млн евро – Флуминенсе
- 71,5 млн евро – Монтеррей
🚀 Real Madrid y Manchester City disponen de las plantillas más valiosas del Mundial de Clubes. PSG y Chelsea empatan en la tercera plaza.— Transfermarkt.es (@TMes_news) June 18, 2025
ℹ️ https://t.co/I5Muxy6BU2#MundialDeClubes2025 #MundialDeClubes pic.twitter.com/TxqjtkfFbe
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