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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 00:52 | Обновлено 19 июня 2025, 00:53
113
0

Реал имеет самый дорогой состав на клубном чемпионате мира

Кто также входит в двадцатку этого рейтинга?

19 июня 2025, 00:52 | Обновлено 19 июня 2025, 00:53
113
0
Реал имеет самый дорогой состав на клубном чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Среди всех участников Клубного чемпионата мира Реал и Манчестер Сити имеют самые дорогие составы.

Известный портал Transfermarkt привел топ-20 клубов нынешнего турнира по общей сумме стоимости всех игроков:

  • 1.330 млн. евро – Реал
  • 1.320 млн. евро – Манчестер Сити
  • 1,060 млн евро – ПСЖ
  • 1,060 млн евро – Челси
  • 903,5 млн евро – Бавария
  • 721,8 млн евро – Интер
  • 575,7 млн евро – Ювентус
  • 508,5 млн евро – Атлетико
  • 477,9 млн евро – Боруссия
  • 363,5 млн. евро – Бенфика
  • 345,9 млн. евро – Порту
  • 252,6 млн. евро – Палмейрас
  • 221,4 млн. евро – Фламенго
  • 175,5 млн. евро – Зальцбург
  • 163,2 млн. евро – Ботафого
  • 158,3 млн евро – Аль-Хильяль
  • 114,2 млн евро – Ривер Плейт
  • 86,6 млн евро – Бока Хуниорс
  • 82,7 млн евро – Флуминенсе
  • 71,5 млн евро – Монтеррей
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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