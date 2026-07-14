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  4. Пользователи обвинили партнера ФИФА в обмане с билетами
Чемпионат мира
14 июля 2026, 18:38 |
129
0

Пользователи обвинили партнера ФИФА в обмане с билетами

ADI Predictstreet признала недоработки в процессе выдачи призов

14 июля 2026, 18:38 |
129
0
Пользователи обвинили партнера ФИФА в обмане с билетами
Getty Images/Global Images Ukraine
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Платформа прогнозов ADI Predictstreet столкнулась с обвинениями в том, что ее розыгрыши билетов на чемпионат мира использовались для привлечения пользователей, а обещанные призы многие так и не получили. Клиенты также жалуются на задержки с пополнением счетов и слабую работу службы поддержки.

Компания стала партнером ФИФА в апреле, однако на момент запуска рекламной кампании ее платформа еще не работала полноценно. Во время клубного чемпионата мира ADI Predictstreet обещала бесплатные билеты наиболее активным пользователям, однако некоторые участники заявили, что так и не получили награды.

В компании признали, что процесс выдачи призов нуждается в доработке, а также сообщили об изменении условий акций после выявления злоупотреблений.

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азарт прогнозы ставки ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Александр Гринник Источник
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