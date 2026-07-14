Килиан МБАППЕ: «Я обязательно припомню Ямалю эти слова после матча»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на слова 19-летнего испанского вингера Ламина Ямаля об их предстоящем противостоянии в полуфинале ЧМ-2026.

Ранее испанец заявил, что уверен в победе над Францией, поскольку в последних двух матчах «Фурия Роха» обыгрывала «Ле Бле» в Лиге наций (5:4) и на Евро-2024 (2:1). Мбаппе признался, что уважает Ямаля, а также сборную Испании, однако обязательно напомнит Ламину о его словах, если тот проиграет.

«Я слышал, что Ламин сказал о победе Испании, и мне нравится эта уверенность. Великие игроки должны верить в себя. Но когда ты говоришь такое перед матчем, ты также должен понимать, что твои слова могут обернуться против тебя. Если Франция победит, я точно напомню ему об этом моменте – не из неуважения, а потому, что это футбол.

Люди раздувают это противостояние как Мбаппе против Ламина, но это не так. Это Франция против Испании, две нации, которые борются за место в финале чемпионата мира. Мы уважаем их, потому что они это заслужили, но мы не можем остановиться сейчас, когда мы так далеко зашли. Мы приехали сюда, чтобы стать чемпионами мира.

Он – исключительный талант с огромным будущим впереди, но завтра никаких подарков не будет. Мы будем соперничать, будем бороться за каждый мяч и сделаем всё возможное, чтобы победить Испанию. Это наша ответственность перед французским народом.

Если они победят, они заслужат празднование. Но если победим мы, я посмотрю на Ламина, пожму ему руку, улыбнусь и напомню, что футбол имеет забавную привычку отвечать на смелые прогнозы. Теперь пора перестать говорить и решить всё на поле», – сказал Мбаппе.