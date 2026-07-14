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Чемпионат мира
14 июля 2026, 19:06 | Обновлено 14 июля 2026, 19:20
675
0

Килиан МБАППЕ: «Я обязательно припомню Ямалю эти слова после матча»

Француз относится к сопернику с уважением

14 июля 2026, 19:06 | Обновлено 14 июля 2026, 19:20
675
0
Килиан МБАППЕ: «Я обязательно припомню Ямалю эти слова после матча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ямаль и Мбаппе
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на слова 19-летнего испанского вингера Ламина Ямаля об их предстоящем противостоянии в полуфинале ЧМ-2026.

Ранее испанец заявил, что уверен в победе над Францией, поскольку в последних двух матчах «Фурия Роха» обыгрывала «Ле Бле» в Лиге наций (5:4) и на Евро-2024 (2:1). Мбаппе признался, что уважает Ямаля, а также сборную Испании, однако обязательно напомнит Ламину о его словах, если тот проиграет.

«Я слышал, что Ламин сказал о победе Испании, и мне нравится эта уверенность. Великие игроки должны верить в себя. Но когда ты говоришь такое перед матчем, ты также должен понимать, что твои слова могут обернуться против тебя. Если Франция победит, я точно напомню ему об этом моменте – не из неуважения, а потому, что это футбол.

Люди раздувают это противостояние как Мбаппе против Ламина, но это не так. Это Франция против Испании, две нации, которые борются за место в финале чемпионата мира. Мы уважаем их, потому что они это заслужили, но мы не можем остановиться сейчас, когда мы так далеко зашли. Мы приехали сюда, чтобы стать чемпионами мира.

Он – исключительный талант с огромным будущим впереди, но завтра никаких подарков не будет. Мы будем соперничать, будем бороться за каждый мяч и сделаем всё возможное, чтобы победить Испанию. Это наша ответственность перед французским народом.

Если они победят, они заслужат празднование. Но если победим мы, я посмотрю на Ламина, пожму ему руку, улыбнусь и напомню, что футбол имеет забавную привычку отвечать на смелые прогнозы. Теперь пора перестать говорить и решить всё на поле», – сказал Мбаппе.

Матч Франция – Испания состоится во вторник, 14 июля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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