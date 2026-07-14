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Чемпионат мира
14 июля 2026, 18:48 | Обновлено 14 июля 2026, 19:24
443
0

«Хотите, чтобы я бросил в вас телефоном?» Отец Ямаля пригрозил журналистам

Мунир Насрауи рассердился из-за чрезмерного внимания к себе

14 июля 2026, 18:48 | Обновлено 14 июля 2026, 19:24
443
0
«Хотите, чтобы я бросил в вас телефоном?» Отец Ямаля пригрозил журналистам
Instagram. Ламин Ямаль и его отец Мунир
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Мунир Насрауи, отец суперзвезды «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, оказался в эпицентре нового скандала.

Испанские журналисты на днях заметили мужчину, сидящего в парке и выгуливающего собаку. Представители СМИ решили подойти к Насрауи и поздравить его с днём рождения сына. Однако отец Ямаля не был рад излишнему вниманию к себе. Сначала он вежливо попросил не трогать его, а затем стал угрожать журналисту.

«Не снимайте меня! Идите, поздравьте его. Меня не нужно поздравлять! Чего ты хочешь, чтобы я бросил в тебя телефоном?» – сказал он и замахнулся в сторону одного из корреспондентов.

Насрауи уже не впервые фигурирует в подобных стычках и скандалах. В августе 2024 года он был госпитализирован с многочисленными ножевыми ранениями. Мужчина неоднократно вступал в споры с журналистами, критиковал результаты голосования за «Золотой мяч», а также публично возмущался решением сына играть в составе сборной Испании.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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