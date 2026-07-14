«Хотите, чтобы я бросил в вас телефоном?» Отец Ямаля пригрозил журналистам
Мунир Насрауи рассердился из-за чрезмерного внимания к себе
Мунир Насрауи, отец суперзвезды «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, оказался в эпицентре нового скандала.
Испанские журналисты на днях заметили мужчину, сидящего в парке и выгуливающего собаку. Представители СМИ решили подойти к Насрауи и поздравить его с днём рождения сына. Однако отец Ямаля не был рад излишнему вниманию к себе. Сначала он вежливо попросил не трогать его, а затем стал угрожать журналисту.
«Не снимайте меня! Идите, поздравьте его. Меня не нужно поздравлять! Чего ты хочешь, чтобы я бросил в тебя телефоном?» – сказал он и замахнулся в сторону одного из корреспондентов.
Насрауи уже не впервые фигурирует в подобных стычках и скандалах. В августе 2024 года он был госпитализирован с многочисленными ножевыми ранениями. Мужчина неоднократно вступал в споры с журналистами, критиковал результаты голосования за «Золотой мяч», а также публично возмущался решением сына играть в составе сборной Испании.
🗣️ El padre de LAMINE YAMAL:— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 14, 2026
"No me grabes, que quieres que te tire el móvil."
Madre mía 🤢🤢🤢 pic.twitter.com/fgo4AvH8Dw
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Георгий может перейти в «Ювентус»
Трубин может перейти в «королевский клуб»