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Чемпионат мира
14 июля 2026, 17:29 |
258
0

Буряк объяснил, почему сборная Франции должна обыграть Испанию

Леонид Буряк – о своих ожиданиях от завершения чемпионата мира 2026

14 июля 2026, 17:29 |
258
0
Буряк объяснил, почему сборная Франции должна обыграть Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine
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В полуфинале сойдутся две европейские сборные – Франция и Испания, которые на протяжении двух последних десятилетий во многом диктуют футбольные тенденции.

О своих симпатиях и ожиданиях в интервью Sport.ua рассказал легендарный полузащитник киевского «Динамо» и сборной СССР 70-80-х годов прошлого века Леонид Буряк.

– Я болею за Францию и считаю её фаворитом. На мой взгляд, французы играют в более современный, актуальный футбол. У них хорошая физическая подготовка и отличные исполнители. Поэтому мои симпатии именно на их стороне.

– А что скажете об испанцах, которых также относят к числу фаворитов и которые тоже дошли до стадии полуфинала?

– Испанцы есть испанцы, никто не отнимает и не приуменьшает их заслуги. Они играют в свой специфический футбол, и весь мир сейчас под их стиль «тики-така» подстроился. Я не люблю такой футбол. И если сравнивать, то мне ближе игра «Реала», чем «Барселоны».

– В заключительную стадию чемпионата мира вышли все четыре сборные, которых ещё задолго до старта финальной части относили к главным претендентам на завоевание чемпионского титула.

– В полуфинал попали сильные команды – Франция, Испания, Аргентина и Англия. Англичане хоть и пробились на эту стадию благодаря победам в нескольких непростых матчах, но такой игры, которая соответствовала бы званию чемпиона мира, у них нет. Все остальные сборные, с учетом своих возможностей, действительно являются реальными претендентами на Кубок мира. Ни об одной из них никто не скажет, что это не по теме, что та или иная сборная выиграла случайно. Эти национальные команды достаточно сильны и мощны.

– Как вам этот чемпионат мира в целом?

– Одно плохо: немало проходных команд. Когда-то ныне покойный Франц Беккенбауэр (да упокоится он с миром) сказал одну фразу, после которой он стал изгоем: «Не превращайте чемпионат мира по футболу в мусорную яму». Так оно и есть. Те сборные, которые попали на чемпионат мира, сыграли не совсем убедительно и выбыли – кто-то уже после группового раунда, а кто-то в следующем. Есть, правда, исключения, как, скажем, Кабо-Верде и ещё некоторые, игрой которых все восхищались. Но всё равно – таких команд из нефутбольных стран много, и это очень большая нагрузка для футбола. Тем более в такой стране, как США. Это не Скандинавия.

Ведь каждый город – это особые климатические условия, перелеты. Играть бывает непросто, поэтому и случается немало травм, да и других проблем хватает. Однако если абстрагироваться от всего вышесказанного, то стадионы, поля и зрители – это бум для Америки. Поймите сами: спортивные арены стоят по 6 миллиардов долларов. Смотришь на это – и дух захватывает. Так что всё это замечательно, и к такому нужно стремиться. Люди вкладывают такие деньги, и это заслуживает признания.

Расписание полуфиналов ЧМ-2026:

  • 14.07. 22:00. Франция – Испания
  • 15.07. 22:00. Англия – Аргентина
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Леонид Буряк сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Франция - Испания ЧМ-2026 по футболу инсайд Мнение эксперта
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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