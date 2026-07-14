Эксперт объяснил, почему Франция и Англия – фавориты на выход в финал ЧМ

Бывший футболист, а ныне тренер – Владимир Ковалюк – эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто одержит верх в полуфиналах ЧМ, который завершается в США, Канаде и Мексике.

«Мои фавориты – Франция и Англия. «Синие» вообще по целостности игры значительно опережают остальных участников мирового футбольного форума. Их командный механизм работает безупречно. А длинная скамейка запасных позволяет с первых минут действовать на максимальных оборотах, ведь есть уверенность, что те игроки, которые выйдут на замену, не подведут.

Но главное, на мой взгляд, в том, что оборона этих сборных более надежна, чем, соответственно, у испанцев и аргентинцев. И я убежден, что голеадоры французов и англичан обязательно воспользуются этими промахами.

Хотя не удивлюсь, если тренеры испанцев и аргентинцев, зная о проблемном тылу, постараются удивить соперников какими-то специально подготовленными «ловушками».

Расписание полуфиналов ЧМ-2026: