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Чемпионат мира
14 июля 2026, 17:24 |
156
0

Эксперт объяснил, почему Франция и Англия – фавориты на выход в финал ЧМ

Владимир Ковалюк считает, что у этих сборных более надежная оборона

14 июля 2026, 17:24 |
156
0
Эксперт объяснил, почему Франция и Англия – фавориты на выход в финал ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший футболист, а ныне тренер – Владимир Ковалюк – эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто одержит верх в полуфиналах ЧМ, который завершается в США, Канаде и Мексике.

«Мои фавориты – Франция и Англия. «Синие» вообще по целостности игры значительно опережают остальных участников мирового футбольного форума. Их командный механизм работает безупречно. А длинная скамейка запасных позволяет с первых минут действовать на максимальных оборотах, ведь есть уверенность, что те игроки, которые выйдут на замену, не подведут.

Но главное, на мой взгляд, в том, что оборона этих сборных более надежна, чем, соответственно, у испанцев и аргентинцев. И я убежден, что голеадоры французов и англичан обязательно воспользуются этими промахами.

Хотя не удивлюсь, если тренеры испанцев и аргентинцев, зная о проблемном тылу, постараются удивить соперников какими-то специально подготовленными «ловушками».

Расписание полуфиналов ЧМ-2026:

  • 14.07. 22:00. Франция – Испания
  • 15.07. 22:00. Англия – Аргентина
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Владимир Ковалюк инсайд Мнение эксперта сборная Франции по футболу сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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