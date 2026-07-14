Накануне старта 1/2 финала: букмекеры назвали фаворита чемпионата мира 2026
Главный претендент на трофей – Франция, наименьшие шансы – у Аргентины
14–15 июля на чемпионате мира 2026 состоятся матчи 1/2 финала.
Полуфинальные пары ЧМ-2026: Франция – Испания, Англия – Аргентина.
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Перед стартом полуфинальных матчей букмекерсие конторы обновили котировки на предстоящего победителя мундиаля.
Главный фаворит турнира – сборная Франции. На трофей французов можно поставить с коэффициентом 2.37.
Наименьшие шансы имеет команда Аргентины – 5.50. Котировки на Испанию и Англию составляют 4.20 и 4.60 соответственно.
Наиболее вероятная финальная пара: Франция – Англия (2.80). Фанатам, которые хотят увидеть ремейк финала ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной, придется поставить на коэффициент 3.30.
Расписание полуфиналов ЧМ-2026:
- 14.07. 22:00. Франция – Испания
- 15.07. 22:00. Англия – Аргентина
Кто выиграет трофей ЧМ-2026? Мнение букмекеров
Финальная пара ЧМ-2026. Мнение букмекеров
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