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Чемпионат мира
14 июля 2026, 16:15 |
348
0

Накануне старта 1/2 финала: букмекеры назвали фаворита чемпионата мира 2026

Главный претендент на трофей – Франция, наименьшие шансы – у Аргентины

14 июля 2026, 16:15 |
348
0
Накануне старта 1/2 финала: букмекеры назвали фаворита чемпионата мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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14–15 июля на чемпионате мира 2026 состоятся матчи 1/2 финала.

Полуфинальные пары ЧМ-2026: Франция – Испания, Англия – Аргентина.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом полуфинальных матчей букмекерсие конторы обновили котировки на предстоящего победителя мундиаля.

Главный фаворит турнира – сборная Франции. На трофей французов можно поставить с коэффициентом 2.37.

Наименьшие шансы имеет команда Аргентины – 5.50. Котировки на Испанию и Англию составляют 4.20 и 4.60 соответственно.

Наиболее вероятная финальная пара: Франция – Англия (2.80). Фанатам, которые хотят увидеть ремейк финала ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной, придется поставить на коэффициент 3.30.

Расписание полуфиналов ЧМ-2026:

  • 14.07. 22:00. Франция – Испания
  • 15.07. 22:00. Англия – Аргентина

Кто выиграет трофей ЧМ-2026? Мнение букмекеров

Финальная пара ЧМ-2026. Мнение букмекеров

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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