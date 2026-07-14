Скрипник заговорил о трансферных слухах вокруг Будковского

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник отреагировал на трансферные слухи по поводу главного бомбардира луганской команды Филиппа Будковского.

– Знаю, что вы не любите комментировать слухи. Как тренеру вам приятно слышать об интересе к Будковскому, несмотря на его солидный возраст?

– Я только рад, что Фил и в таком возрасте пользуется спросом. Такой интерес где-то подогревает его футболиста. Это значит, что ты что-то поступаешь правильно, если остаешься востребованным.

Он знает свое положение в клубе и наше отношение к нему. Я знаю, как он работает, чтобы оставаться на своем уровне, – сказал тренер.