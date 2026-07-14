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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 17:31 | Обновлено 14 июля 2026, 17:45
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Скрипник заговорил о трансферных слухах вокруг Будковского

Тренер Зари похвалил опытного форварда

14 июля 2026, 17:31 | Обновлено 14 июля 2026, 17:45
439
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Скрипник заговорил о трансферных слухах вокруг Будковского
ФК Заря. Виктор Скрипник
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Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник отреагировал на трансферные слухи по поводу главного бомбардира луганской команды Филиппа Будковского.

– Знаю, что вы не любите комментировать слухи. Как тренеру вам приятно слышать об интересе к Будковскому, несмотря на его солидный возраст?

– Я только рад, что Фил и в таком возрасте пользуется спросом. Такой интерес где-то подогревает его футболиста. Это значит, что ты что-то поступаешь правильно, если остаешься востребованным.

Он знает свое положение в клубе и наше отношение к нему. Я знаю, как он работает, чтобы оставаться на своем уровне, – сказал тренер.

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Виктор Скрипник Филипп Будковский Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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"Скриник заговорив про трансферні чутки навколо Будківського" -
У заголовку про Скриника, а у статті про Скрипника. Йой.
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