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14 июля 2026, 16:10 | Обновлено 14 июля 2026, 16:15
17
0

Бельгия вынесла США, а Носов вынес экспертам новый приговор в «Кто в игре?»

Главной темой выпуска стали полуфиналы: Франция – Испания и Англия – Аргентина

14 июля 2026, 16:10 | Обновлено 14 июля 2026, 16:15
17
0
Бельгия вынесла США, а Носов вынес экспертам новый приговор в «Кто в игре?»
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ЧМ-2026 вышел на финишную прямую: в турнире остались Франция, Испания, Англия и Аргентина, а в шоу GG. Спорт «Кто в игре?» каждый прогноз может стоить маски. В новом выпуске Димка Носов собрал экспертов, чтобы разобрать главные сенсации плей-офф, вспомнить тех, кого турнир уже перемолов, и спрогнозировать полуфиналы.

Начали с болезненной темы для хозяев. США мечтали о большом домашнем ЧМ, но Бельгия быстро напомнила: плей-офф – это не промотур, не трейлер для Netflix и не место для красивых американских историй. Счет 1:4 в студии превратился в мем о бельгийских вафлях: хозяева получили полную порцию и вылетели из турнира.

Но США были не единственными, которых вынесло из большой игры. Португалия после поражения от Испании 0:1 снова вернула разговоры о последнем чемпионате мира Криштиане Роналду. Бразилия тоже не пережила плей-офф: вылет от Норвегии стал напоминанием, что на этом турнире даже пять звезд на эмблеме не гарантируют ничего. А Голланд и компания, напротив, добавили ЧМ новых красок норвежского флага.

Пока сборные одна за другой упаковывали чемоданы, в студии оставалась своя интрига. Сергей Середа и Олег Маслюк уже знают, как это потерять маску после неудачных прогнозов. Остальные участники пока держатся инкогнито, но каждый новый матч приближает момент, когда кому-то придется объяснять свою футбольную «экспертизу» уже с открытым лицом.

Главной темой выпуска стали полуфиналы: Франция – Испания и Англия – Аргентина. Обе пары выглядят как финалы, случайно поставленные ранее.

Особенно горячей выглядит пара Англия – Аргентина: там и футбольная история, и нервы, и старые турнирные привидения. После бельгийских вафель для США, вылета Роналду и краха Бразилии верить в «логический сценарий» на этом ЧМ уже небезопасно.

Финал выпуска оставил главный вопрос открытым: кто угадает финалистов, а кто переоценит свою футбольную интуицию? Потому что следующей жертвой может стать уже не сборная, а кто-нибудь из экспертов в маске.

Новый выпуск «Кто в игре?» уже доступен на YouTube-канале GG.Спорт.

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