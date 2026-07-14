ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали легионера в клуб итальянской Серии B

Львовские Карпаты официально объявили об уходе бразильского полузащитника Стенио – футболист продолжит карьеру в Италии, где будет выступать за ФК Модена.

«Футбольный клуб «Карпаты» желает успехов Стенио в дальнейшей игровой карьере», – лаконично говорится в сообщении.

Стенио перешел к «зелено-белым» летом 2024-го года. В общей сложности за «Карпаты» в рамках УПЛ вингер провел 20 матчей, а также сыграл два поединка в Кубке Украины.

ФК Модена выступает в итальянской Серии В. В минувшем сезоне чемпионата Италии команда заняла шестую строчку турнирной таблицы, набрав 55 турнирных баллов после 38 сыгранных матчей.