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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 16:52 | Обновлено 14 июля 2026, 17:10
979
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали легионера в клуб итальянской Серии B

Стенио присоединится к ФК Модена

14 июля 2026, 16:52 | Обновлено 14 июля 2026, 17:10
979
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали легионера в клуб итальянской Серии B
ФК Карпаты. Стенио
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Львовские Карпаты официально объявили об уходе бразильского полузащитника Стенио – футболист продолжит карьеру в Италии, где будет выступать за ФК Модена.

«Футбольный клуб «Карпаты» желает успехов Стенио в дальнейшей игровой карьере», – лаконично говорится в сообщении.

Стенио перешел к «зелено-белым» летом 2024-го года. В общей сложности за «Карпаты» в рамках УПЛ вингер провел 20 матчей, а также сыграл два поединка в Кубке Украины.

ФК Модена выступает в итальянской Серии В. В минувшем сезоне чемпионата Италии команда заняла шестую строчку турнирной таблицы, набрав 55 турнирных баллов после 38 сыгранных матчей.

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Стенио Толедо Карпаты Львов Модена трансферы трансферы УПЛ чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
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