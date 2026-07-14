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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 15:22 | Обновлено 14 июля 2026, 16:09
1888
6

Австрийский клуб подписал игрока Динамо, который не нужен Костюку

Главный тренер «Блау-Вайсс Линц» Михаэль Кельнер объяснил переход Антона Царенко

14 июля 2026, 15:22 | Обновлено 14 июля 2026, 16:09
1888
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Австрийский клуб подписал игрока Динамо, который не нужен Костюку
ФК Блау-Вайсс Линц. Антон Царенко
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Австрийский клуб «Блау-Вайсс Линц» (Blau-Weiß Linz) усилил свой состав, подписав контракт с украинским атакующим полузащитником Антоном Царенко.

Талантливый 22-летний игрок переходит в чемпионат Австрии на правах аренды из киевского «Динамо». Соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает опцию выкупа.

Главный тренер Михаэль Кельнер объяснил, почему был заинтересован в приобретении игрока, который не входил в планы наставника киевского клуба Игоря Костюка:

«Наши впечатления от игровых качеств, игры и характера Царенко, полученные за последние несколько дней во время тренировок и товарищеского матча, привели нас к четкому решению: мы хотим, чтобы он носил нашу футболку в будущем и вносил свой вклад в нашу игру.

Он обладает отличными качествами в обращении с мячом, а также большим потенциалом, который мы хотим развивать в ближайшие недели и месяцы. Лично я очень рад, что Антон теперь будет частью нашей команды!»

Царенко в прошлом сезоне выступал на правах аренды за польский клуб «Лехия» Гданьск, где сыграл восемь матчей и записал на свой счет одну результативную передачу.

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Динамо Киев Антон Царенко Игорь Костюк чемпионат Австрии по футболу трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник
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Комментарии 6
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Сначала написали, что он не захотел возвращаться в динаму. Игнорировал ее.
Потом написали, что динама продала игрока  австрийцам.
Теперь написали, что он только в аренде, добровольно, с согласия динамы,
Истина где-то посредине.
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+3
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162 см 58 кг . Тяжело ему будет с такими габаритами где-то в футболе заиграть, может ещё как двойник Димы Монатика прокатит где-то
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+1
Тот случай когда мал золотник та не дорог...слабый футболист..
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0
А у Костюка на поле 22 гравці виходить, чи 11-ть? Щоб бути потрібним, треба бути у клубі і показувати прогрес, цього не було, то які проблеми? Коли гравець у оренді, то за ним теж слідкують і роблять висновки але редакції це не відомо. Заберіть собі Спорт.уа, якщо вам так шкода і так хвилює доля тих, хто не потрібен Костюку
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-2
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