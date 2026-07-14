Австрийский клуб подписал игрока Динамо, который не нужен Костюку

Австрийский клуб «Блау-Вайсс Линц» (Blau-Weiß Linz) усилил свой состав, подписав контракт с украинским атакующим полузащитником Антоном Царенко.

Талантливый 22-летний игрок переходит в чемпионат Австрии на правах аренды из киевского «Динамо». Соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает опцию выкупа.

Главный тренер Михаэль Кельнер объяснил, почему был заинтересован в приобретении игрока, который не входил в планы наставника киевского клуба Игоря Костюка:

«Наши впечатления от игровых качеств, игры и характера Царенко, полученные за последние несколько дней во время тренировок и товарищеского матча, привели нас к четкому решению: мы хотим, чтобы он носил нашу футболку в будущем и вносил свой вклад в нашу игру.

Он обладает отличными качествами в обращении с мячом, а также большим потенциалом, который мы хотим развивать в ближайшие недели и месяцы. Лично я очень рад, что Антон теперь будет частью нашей команды!»

Царенко в прошлом сезоне выступал на правах аренды за польский клуб «Лехия» Гданьск, где сыграл восемь матчей и записал на свой счет одну результативную передачу.