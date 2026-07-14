Австрийский клуб подписал игрока Динамо, который не нужен Костюку
Главный тренер «Блау-Вайсс Линц» Михаэль Кельнер объяснил переход Антона Царенко
Австрийский клуб «Блау-Вайсс Линц» (Blau-Weiß Linz) усилил свой состав, подписав контракт с украинским атакующим полузащитником Антоном Царенко.
Талантливый 22-летний игрок переходит в чемпионат Австрии на правах аренды из киевского «Динамо». Соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает опцию выкупа.
Главный тренер Михаэль Кельнер объяснил, почему был заинтересован в приобретении игрока, который не входил в планы наставника киевского клуба Игоря Костюка:
«Наши впечатления от игровых качеств, игры и характера Царенко, полученные за последние несколько дней во время тренировок и товарищеского матча, привели нас к четкому решению: мы хотим, чтобы он носил нашу футболку в будущем и вносил свой вклад в нашу игру.
Он обладает отличными качествами в обращении с мячом, а также большим потенциалом, который мы хотим развивать в ближайшие недели и месяцы. Лично я очень рад, что Антон теперь будет частью нашей команды!»
Царенко в прошлом сезоне выступал на правах аренды за польский клуб «Лехия» Гданьск, где сыграл восемь матчей и записал на свой счет одну результативную передачу.
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Потом написали, что динама продала игрока австрийцам.
Теперь написали, что он только в аренде, добровольно, с согласия динамы,
Истина где-то посредине.