Президент клуба УПЛ: «Трансферный бан? Возникло определенное недоразумение»
Роман Солодаренко заявил, что трансферам ФК Кудровка ничего не угрожает
Президент ФК Кудровка Роман Солодаренко отреагировал на информацию об очередном трансферном бане. Функционер заявил, что все уже удалось устроить.
– Господин Роман, в СМИ появилась информация о трансферном бане, что Кудровка получила трансферный бан от УАФ. Какая сегодня ситуация по поводу этого вопроса?
– Да ничего страшного нет вообще. Бан в ближайшее время будет снят, и все будет хорошо.
– То есть к началу нового сезона УПЛ успеете решить этот вопрос?
– Да гораздо раньше.
– А за что «прилетела» санкция?
– Возникло определенное недоразумение, и мы уже все решили. Это внутренние моменты, ничего критического. Есть решение КГК. Мы его получили и выучили. В ближайшее время все исправим, – сказал Солодаренко.
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