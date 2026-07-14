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  4. Президент клуба УПЛ: «Трансферный бан? Возникло определенное недоразумение»
Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 14:13 |
430
0

Президент клуба УПЛ: «Трансферный бан? Возникло определенное недоразумение»

Роман Солодаренко заявил, что трансферам ФК Кудровка ничего не угрожает

14 июля 2026, 14:13 |
430
0
Президент клуба УПЛ: «Трансферный бан? Возникло определенное недоразумение»
ФК Кудровка. Роман Солодаренко
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Президент ФК Кудровка Роман Солодаренко отреагировал на информацию об очередном трансферном бане. Функционер заявил, что все уже удалось устроить.

– Господин Роман, в СМИ появилась информация о трансферном бане, что Кудровка получила трансферный бан от УАФ. Какая сегодня ситуация по поводу этого вопроса?

– Да ничего страшного нет вообще. Бан в ближайшее время будет снят, и все будет хорошо.

– То есть к началу нового сезона УПЛ успеете решить этот вопрос?

– Да гораздо раньше.

– А за что «прилетела» санкция?

– Возникло определенное недоразумение, и мы уже все решили. Это внутренние моменты, ничего критического. Есть решение КГК. Мы его получили и выучили. В ближайшее время все исправим, – сказал Солодаренко.

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Роман Солодаренко Кудровка трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферный бан
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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