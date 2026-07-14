Президент клуба УПЛ: «Трансферный бан? Возникло определенное недоразумение»

Президент ФК Кудровка Роман Солодаренко отреагировал на информацию об очередном трансферном бане. Функционер заявил, что все уже удалось устроить.

– Господин Роман, в СМИ появилась информация о трансферном бане, что Кудровка получила трансферный бан от УАФ. Какая сегодня ситуация по поводу этого вопроса?

– Да ничего страшного нет вообще. Бан в ближайшее время будет снят, и все будет хорошо.

– То есть к началу нового сезона УПЛ успеете решить этот вопрос?

– Да гораздо раньше.

– А за что «прилетела» санкция?

– Возникло определенное недоразумение, и мы уже все решили. Это внутренние моменты, ничего критического. Есть решение КГК. Мы его получили и выучили. В ближайшее время все исправим, – сказал Солодаренко.