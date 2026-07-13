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Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 18:44 |
465
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Клуб УПЛ получил очередной трансферный бан

«Кудровка» не может регистрировать новичков

13 июля 2026, 18:44 |
465
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Клуб УПЛ получил очередной трансферный бан
ФК Кудровка
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«Кудровка» снова получила трансферный бан. УАФ несколько дней назад известила клуб с Черниговщины об очередном запрете регистрировать новых футболистов.

Ситуацию можно исправить в любой момент, если выполнить решение контрольно-дисциплинарного комитета. Ранее на «Кудровку» уже накладывали баны из-за задержек выплат за судейство.

Прошлый сезон стал дебютным для «Кудровки» в Премьер-лиге. Команда заняла 13-е место.

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Кудровка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Игорь Бурбас
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