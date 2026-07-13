Клуб УПЛ получил очередной трансферный бан

«Кудровка» снова получила трансферный бан. УАФ несколько дней назад известила клуб с Черниговщины об очередном запрете регистрировать новых футболистов.

Ситуацию можно исправить в любой момент, если выполнить решение контрольно-дисциплинарного комитета. Ранее на «Кудровку» уже накладывали баны из-за задержек выплат за судейство.

Прошлый сезон стал дебютным для «Кудровки» в Премьер-лиге. Команда заняла 13-е место.