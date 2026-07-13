ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала футболиста с опытом игры в УПЛ

«Кудровка» официально объявила о подписании контракта с 33-летним защитником Евгением Пасичем.

Опытный игрок перешел в статусе свободного агента и стал игроком клуба УПЛ в свой день рождения.

Предыдущим клубом Евгения был харьковский «Металлист 1925», который летом переименовали в «Харьков».

Контракт защитника принадлежал «Металлисту 1925» на протяжении последних двух лет, однако большую часть времени он провел в арендах, сыграв за клуб всего 10 матчей.

Также в своей карьере Пасич успел поиграть за «Оболонь», «Ворсклу», «Днепр-1», «Верес», «Олимпик» и «Нефтяник».