ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала футболиста с опытом игры в УПЛ
Евгений Пасич стал шестым летним новичком клуба
«Кудровка» официально объявила о подписании контракта с 33-летним защитником Евгением Пасичем.
Опытный игрок перешел в статусе свободного агента и стал игроком клуба УПЛ в свой день рождения.
Предыдущим клубом Евгения был харьковский «Металлист 1925», который летом переименовали в «Харьков».
Контракт защитника принадлежал «Металлисту 1925» на протяжении последних двух лет, однако большую часть времени он провел в арендах, сыграв за клуб всего 10 матчей.
Также в своей карьере Пасич успел поиграть за «Оболонь», «Ворсклу», «Днепр-1», «Верес», «Олимпик» и «Нефтяник».
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