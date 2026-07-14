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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 13:47 | Обновлено 14 июля 2026, 14:04
722
0

Претендент на выход в УПЛ пригласил игроков, которые покинули Черноморец

Форвард Алексей Хобленко и вратарь Вадим Ющишин присоединились к ЮКСА

14 июля 2026, 13:47 | Обновлено 14 июля 2026, 14:04
722
0
Претендент на выход в УПЛ пригласил игроков, которые покинули Черноморец
ФК Черноморец Одесса. Алексей Хобленко
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Клуб Первой лиги – ЮКСА из Тарасовки – продолжает активную подготовку к новому сезону и ведет работу на трансферном рынке в поисках усилений стартового состава.

Подопечные Андерсона Рибейро планируют в новом сезоне навязать серьезную борьбу за высокие места, чтобы завоевать путевку в Украинскую Премьер-лигу.

Тренерский штаб ЮКСА пригласил на просмотр 26-летнего вратаря Вадима Ющишина и опытного 32-летнего форварда Алексея Хобленко, которые покинули одесский «Черноморец».

Главный тренер «моряков» Роман Григорчук отказался от услуг двух украинцев, которые попытаются проявить себя в новом клубе. После просмотра голкипер и нападающий смогут подписать полноценные контракты.

Хобленко в прошлом сезоне провел 16 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи. Ющишин отыграл семь поединков в составе одесской команды и пропустил десять мячей.

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Черноморец Одесса Роман Григорчук Вадим Ющишин Алексей Хобленко Андерсон Мендес Рибейро трансферы трансферы УПЛ свободный агент просмотр игроков
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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