Претендент на выход в УПЛ пригласил игроков, которые покинули Черноморец

Клуб Первой лиги – ЮКСА из Тарасовки – продолжает активную подготовку к новому сезону и ведет работу на трансферном рынке в поисках усилений стартового состава.

Подопечные Андерсона Рибейро планируют в новом сезоне навязать серьезную борьбу за высокие места, чтобы завоевать путевку в Украинскую Премьер-лигу.

Тренерский штаб ЮКСА пригласил на просмотр 26-летнего вратаря Вадима Ющишина и опытного 32-летнего форварда Алексея Хобленко, которые покинули одесский «Черноморец».

Главный тренер «моряков» Роман Григорчук отказался от услуг двух украинцев, которые попытаются проявить себя в новом клубе. После просмотра голкипер и нападающий смогут подписать полноценные контракты.

Хобленко в прошлом сезоне провел 16 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи. Ющишин отыграл семь поединков в составе одесской команды и пропустил десять мячей.