Претендент на выход в УПЛ пригласил игроков, которые покинули Черноморец
Форвард Алексей Хобленко и вратарь Вадим Ющишин присоединились к ЮКСА
Клуб Первой лиги – ЮКСА из Тарасовки – продолжает активную подготовку к новому сезону и ведет работу на трансферном рынке в поисках усилений стартового состава.
Подопечные Андерсона Рибейро планируют в новом сезоне навязать серьезную борьбу за высокие места, чтобы завоевать путевку в Украинскую Премьер-лигу.
Тренерский штаб ЮКСА пригласил на просмотр 26-летнего вратаря Вадима Ющишина и опытного 32-летнего форварда Алексея Хобленко, которые покинули одесский «Черноморец».
Главный тренер «моряков» Роман Григорчук отказался от услуг двух украинцев, которые попытаются проявить себя в новом клубе. После просмотра голкипер и нападающий смогут подписать полноценные контракты.
Хобленко в прошлом сезоне провел 16 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи. Ющишин отыграл семь поединков в составе одесской команды и пропустил десять мячей.
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