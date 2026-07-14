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  4. ОДИНАКА: «Буковина была для меня приоритетным вариантом»
Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 13:28 |
271
0

ОДИНАКА: «Буковина была для меня приоритетным вариантом»

Новичок «Буковины» дал первое интервью в составе новой команды

14 июля 2026, 13:28 |
271
0
ОДИНАКА: «Буковина была для меня приоритетным вариантом»
Буковина. Эдвин Одинака
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Новичок «Буковины» Эдвин Одинака рассказал о переходе в черновицкий клуб, опыте выступлений в Европе, личных целях в УПЛ и охарактеризовал свой игровой стиль.

– Эдвин, поздравляем с переходом в «Буковину»! Для начала расскажи немного о себе нашим болельщикам, которые очень ждали твоего приезда в Черновцы. Какой ты футболист?

– Всем привет! Меня зовут Эдвин Одинака. Это был долгий путь, и я с нетерпением ждал этого дня – и вот наконец я в Черновцах и уже официально являюсь игроком «Буковины». Какой я футболист? Быстрый и взрывной. Я приехал сюда, чтобы помочь команде достичь своих целей.

– Как появился вариант с переходом в «Буковину»? Знал ли что-то о нашем клубе до трансфера?

– У меня было несколько вариантов для продолжения карьеры, но «Буковина» была для меня приоритетным вариантом. Поэтому я выбрал именно «Буковину». Я очень рад, что всё так сложилось и что я уже игрок этой команды.

– Ты стал лишь вторым нигерийским футболистом в истории «Буковины». Знал ли ты об этом факте?

– Нет, честно говоря, не знаю конкретно, кто был первым нигерийцем в «Буковине». Но знал, что буду вторым представителем Нигерии в истории черновицкого клуба. Для меня это большая честь. В «Буковине» я буду выкладываться на максимум, чтобы моя страна и мой новый клуб гордились мной.

– Твоя профессиональная карьера в Европе началась в Боснии и Герцеговине, где ты провёл более трёх лет. Как можешь оценить этот этап своей карьеры и что он тебе дал как футболисту?

– Я многому там научился. Именно Босния и Герцеговина стала своеобразной отправной точкой, стала началом моего футбольного пути в Европе. Были разные вызовы, я прошёл через разные трудности, и именно они сделали меня сильнее как футболиста. Сделали меня тем, кем я являюсь сейчас.

– Ты можешь сыграть как на позиции правого защитника, так и правого вингера. Где именно на поле ты чувствуешь себя наиболее комфортно и какие свои сильные качества можешь отметить?

– Да, я могу качественно сыграть на обеих позициях – как в обороне, так и в атаке, но наиболее комфортно чувствую себя именно на позиции правого вингера. Именно там я могу создавать больше всего проблем для соперников благодаря своей скорости.

– Какими тремя словами ты бы описал свой стиль игры?

– Быстрый, взрывной и умный.

– «Буковина» впервые более чем за 30 лет будет выступать в элитном дивизионе Украины. Какие личные цели ставишь перед собой в предстоящем сезоне в новой для себя команде?

– Моя первая цель, которую я поставил перед собой, – быть командным игроком. Также хочу отдать как можно больше результативных передач, ведь это одна из моих сильных сторон. Надеюсь, что наша общая история с «Буковиной» будет долгой. Хочу принести как можно больше пользы команде.

– И напоследок – что хотел бы сказать болельщикам «Буковины», которые уже очень ждут твоего дебюта в футболке нашего клуба?

– Болельщикам «Буковины» хочу сказать, что я уже люблю вас, друзья! Надеюсь, совсем скоро увидимся на стадионе. До встречи!

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Эдвин Одинака Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Буковина
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