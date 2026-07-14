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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 10:21 | Обновлено 14 июля 2026, 10:43
1410
0

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина провернула очередной трансфер после выхода в УПЛ

Эдвин Одинака перебрался в Украинскую Премьер-лигу

14 июля 2026, 10:21 | Обновлено 14 июля 2026, 10:43
1410
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина провернула очередной трансфер после выхода в УПЛ
ФК Буковина. Эдвин Одинака
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Нигерийский полузащитник Эдвин Одинака перебрался в Украинскую Премьер-лигу – о трансфере легионера официально объявила Буковина. Пишет пресс-служба клуба из Черновцов.

«Добро пожаловать в «Буковину», Эдвин», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, Одинака подписал контракт с Буковиной на два года – до лета 2028-го. О финансовых условиях перехода ничего неизвестно. За клуб из Черновцов легионер будет выступать под 18-м игровым номером.

Эдвин Одинака родился 23 ноября 2003 в нигерийском городе Порт-Гаркорт. Свой первый профессиональный контракт подписал в январе 2023 года с клубом второго по силе дивизиона Боснии и Герцеговины «Ступчаница», в составе которого за полтора сезона провел 46 поединков. В июле 2024 года стал игроком столичного Железничара. За клуб из Сараево выступал в течение двух сезонов и в общей сложности сыграл 62 матча, в которых записал в свой актив 3 гола и 8 результативных передач.

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Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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