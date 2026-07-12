Два лидера Буковины получили повреждения
Дахновский и Танковский травмировались, а на следующей неделе ожидается прибытие легионера
Как стало известно Sport.ua, во вчерашнем спарринге «Буковины» со словацким «Земплином» не приняли участия из-за повреждений ведущие игроки Виталий Дахновский и Вячеслав Танковский.
Ожидается, что скорее вернется в строй Дахновский – в середине следующей недели.
По имеющейся информации, нигерийский новичок «Буковины» Эдвин Одинака уже решил все визовые проблемы и в ближайшее время должен присоединиться к команде на тренировочном сборе в Закарпатье.
Свой очередной контрольный матч подопечные Сергея Шищенко проведут 14 июля с харьковским «Металлистом».
Ранее главный тренер «Буковины» прокомментировал ничью против «Земплина».
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