Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два лидера Буковины получили повреждения
Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 21:03 |
274
0

Два лидера Буковины получили повреждения

Дахновский и Танковский травмировались, а на следующей неделе ожидается прибытие легионера

12 июля 2026, 21:03 |
274
0
Два лидера Буковины получили повреждения
ФК Буковина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Как стало известно Sport.ua, во вчерашнем спарринге «Буковины» со словацким «Земплином» не приняли участия из-за повреждений ведущие игроки Виталий Дахновский и Вячеслав Танковский.

Ожидается, что скорее вернется в строй Дахновский – в середине следующей недели.

По имеющейся информации, нигерийский новичок «Буковины» Эдвин Одинака уже решил все визовые проблемы и в ближайшее время должен присоединиться к команде на тренировочном сборе в Закарпатье.

Свой очередной контрольный матч подопечные Сергея Шищенко проведут 14 июля с харьковским «Металлистом».

Ранее главный тренер «Буковины» прокомментировал ничью против «Земплина».

По теме:
Евгений Левченко оценил вероятность появления Матвея Пономаренко в Аяксе
Земплин – Буковина – 1:1. У словацкого клуба забил украинец. Видео голов
ВИДЕО. Рябоконь и Венделл прокомментировали разгромную победу Левого Берега
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Буковина Черновцы Земплин Михаловце Виталий Дахновский Вячеслав Танковский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
Бокс | 11 июля 2026, 22:45 6
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина

Джо Джойсу пора на пенсию...

Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
MMA | 12 июля 2026, 06:51 10
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту

Именитый ирландец, который пять лет не выходил в октагон, не смог продолжить бой из-за травмы

Вокруг сборной Франции разгорелся новый политический скандал
Футбол | 12.07.2026, 19:27
Вокруг сборной Франции разгорелся новый политический скандал
Вокруг сборной Франции разгорелся новый политический скандал
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Футбол | 12.07.2026, 09:44
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Экс-капитан сборной Украины: «Аргентина выиграла после спорного удаления»
Футбол | 12.07.2026, 13:16
Экс-капитан сборной Украины: «Аргентина выиграла после спорного удаления»
Экс-капитан сборной Украины: «Аргентина выиграла после спорного удаления»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
11.07.2026, 08:20 55
Бокс
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
11.07.2026, 08:02 14
Футбол
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
11.07.2026, 13:00 84
Футбол
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
11.07.2026, 10:19 4
Бокс
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
11.07.2026, 07:49 10
Футбол
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 28
Футбол
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
11.07.2026, 23:22 9
Бокс
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
12.07.2026, 07:30 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем