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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 12:57 | Обновлено 14 июля 2026, 13:22
51
0

Защитник Кривбасса: «Главная мечта – дебютировать в УПЛ»

Олег Миронюк намерен закрепиться в первой команде

14 июля 2026, 12:57 | Обновлено 14 июля 2026, 13:22
51
0
Защитник Кривбасса: «Главная мечта – дебютировать в УПЛ»
ФК Кривбасс. Олег Миронюк
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17-летний полузащитник «Кривбасса» Олег Миронюк поделился эмоциями от летних сборов с первой командой в Нидерландах.

– Олег, как для вас проходят эти сборы с главной командой?

– Все проходит очень хорошо. Это уже мои вторые сборы вместе с первой командой «Кривбасса». Здесь отличная атмосфера: все поддерживают, помогают, подсказывают. Для молодого футболиста это очень важно, ведь такая поддержка придает уверенности и помогает быстрее адаптироваться. Конечно, сборы – это прежде всего интенсивная и тяжелая работа. С первых дней тренировки очень насыщенные, но именно так и должно быть, ведь мы готовимся к новому сезону.

– Какие личные цели ставите перед собой на новый сезон?

– Прежде всего хочу закрепиться в первой команде «Кривбасса». А моя главная мечта – дебютировать в украинской Премьер-лиге. Буду много работать, чтобы заслужить этот шанс.

Ранее Патрик ван Леувен прокомментировал контрольный матч против бельгийского «Зюлте-Варегем» (1:2) на сборах в Нидерландах.

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Иван Чирко Источник: ФК Кривбасс
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