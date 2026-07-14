Защитник Кривбасса: «Главная мечта – дебютировать в УПЛ»

17-летний полузащитник «Кривбасса» Олег Миронюк поделился эмоциями от летних сборов с первой командой в Нидерландах.

– Олег, как для вас проходят эти сборы с главной командой?

– Все проходит очень хорошо. Это уже мои вторые сборы вместе с первой командой «Кривбасса». Здесь отличная атмосфера: все поддерживают, помогают, подсказывают. Для молодого футболиста это очень важно, ведь такая поддержка придает уверенности и помогает быстрее адаптироваться. Конечно, сборы – это прежде всего интенсивная и тяжелая работа. С первых дней тренировки очень насыщенные, но именно так и должно быть, ведь мы готовимся к новому сезону.

– Какие личные цели ставите перед собой на новый сезон?

– Прежде всего хочу закрепиться в первой команде «Кривбасса». А моя главная мечта – дебютировать в украинской Премьер-лиге. Буду много работать, чтобы заслужить этот шанс.

Ранее Патрик ван Леувен прокомментировал контрольный матч против бельгийского «Зюлте-Варегем» (1:2) на сборах в Нидерландах.