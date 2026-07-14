Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Пожалуй, ЧМ-2026 окончательно закрепил: клубный футбол умер как противостояние национальных идентичностей. Мадридский «Реал» имеет 0 (ноль!) представителей в сборной Испании, но именно его футболисты – лучшие на мундиале по суммарному количеству голов. Забили уже 19! У ближайшего преследователя – всего-то 13. То есть теперь всю погоду в Мадриде делают футболисты без испанского паспорта. Хорошо это или плохо? Ни то, ни другое. Это просто естественно. Нормально для современного футбола с его глобализацией. В будущем таких мадридских «Реалов» будет только больше. В атаке «Баварии» уже нет немцев, в нападении «МЮ» – англичан. Тенденция в целом не новая, но раньше никто не подсвечивал её так ярко – а ЧМ смог. В том числе ради этого и проводят мундиаль.

Но последние матчи на ЧМ-2026 проведут не ради подтверждения каких-то трендов – ради определения победителя турнира. На очереди полуфиналы. Ниже – прогнозы на решающие поединки соревнования. Кстати, на матчах четвертьфиналов заработали.

14.07. Франция – Испания, 1Х+ТМ3.5, кф. 1.75

Топ-матч ≠ большое количество голов. Да, на поле будут Мбаппе и Ямаль – а еще Кукурелья, Кубарси, Салиба, Упамекано, Меньян и другие. Испания до сих пор пропустила лишь 1 гол на турнире. За 6 матчей! Франция отвечает не менее солидным достижением: до сих пор не пропустила ни одного гола в плей-офф. Более того: 3 ее соперника в стадиях на выбывание не наиграли и на единицу xG в сумме. Матч топ-оборон в первую очередь, а ещё – ключевой для каждой из стран на следующие 4 года. Каждая из сторон будет играть осторожно. Да и вообще: все 5 последних полуфиналов ЧМ прошли через ТМ3.5, 4 из них – и вовсе через ТМ2.5. Будет +1 матч с низкой результативностью. И Франция в нем не уступит, потому что ее вратарь – лучший, связка центральных защитников – надежнее, а лидеры атаки – более убедительны, чем Ямаль. В целом французы идут по турниру только с победами и с запасом. Если вдруг и проиграют Испании, то не в основное время.

14.07. Франция – Испания, Угловые: ИТМ1(4.5), кф. 1.95

Франция не входит в топ-10 сборных турнира по среднему владению мячом – раз. В квартете Дембеле, Олисе, Дуэ и Барколя нет ни одного вингера, ориентированного на кроссы, – два. За весь турнир сборная забила лишь 1 мяч со стандарта – три. Безусловно, у Франции бывают матчи, когда она исполняет по 9-11 угловых, но почему? Потому что Швеция вообще не может удержать мяч. Потому что Парагвай вышел только отбиваться. А здесь – топ-соперник. Более того: испанцы №1 по среднему проценту владения мячом на турнире. У Франции будет рекордно мало подходов к чужим воротам, а те, что будут, – с атаками по центру под удар, без высоких шансов заработать угловой. На днях команда разгромила Марокко (моментов на четверку xG!), но даже тогда выполнила лишь 5. То есть может достичь результата без них. Легко. А вот испанцы будут минимизировать количество атак Франции и защищаться владением. Пока ни один их соперник на турнире не выполнил 4+ угловых: 1, 1, 1, 0, 3, 1. Засушат и французов, которым и без угловых ок.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

14.07. Франция – Испания, Удары: Ямаль ТБ3.5, кф. 2

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Целых 3 главные причины. Первая: Ламин психует. Это видно по его попыткам в матче с Бельгией. Недостаточно готовит удары. Иногда идет на них с закрытыми глазами и не видит партнеров. Поэтому целых 6 ударов за матч. Можно понять: от него ждали выдающегося футбола и кучи голов, а у него всего 1+0 после четвертьфиналов. Вторая причина: Ямаль всё же набирает форму. Речь о тех же 6 ударах, а ещё – 4 удачных попытках дриблинга и стольких же заработанных на себе фолов. То есть он прибавляет от игры к игре. Если смог 6 в четвертьфинале, то сможет хотя бы 4 сейчас. Третья: а кто, ежели не Ламин? Помните, как «Барселона» весной 2025 года в конце матча с «Интером» откровенно «подсовывала» все мячи Ямалю? Потому что он – самый креативный и полезный, когда команде тяжело и она с мячом в ногах. А в этой Испании Баена вместо Рафиньи и Оярсабаль вместо Левандовски. Поэтому «совать» будут как никогда. И тот будет бить. А вот успешность и качество ударов нас не интересуют.

15.07. Англия – Аргентина, П1, кф. 2.66

Отправляю англичан в финал. Ключевой момент: Аргентина до сих пор не убедила. Ни в одном матче. Вышла из, как оказалось, слабой группы. Страдала против Кабо-Верде. Страдала против Египта. Страдала против Швейцарии. У неё не было топ-соперников – а намучилась так, как никто другой из оставшихся конкурентов. Самым сложным соперником была Швейцария – и в её ворота Месси не забил. Совпадение? Или всё-таки качественное сопротивление способно помешать Лео отличиться? А если вдруг так, то кто будет забивать в ворота Англии, пока Месси прикрыт и не совершает чего-то сверхчеловеческого? У Мартинеса всего 2 гола в 6 матчах, у всех остальных – максимум один. Лео разыгрывает, Лео создает, Лео забивает. Без его вклада не будет победы. У Англии достаточно сильный состав, чтобы остановить Месси в личной дуэли: Андерсон выиграет у него борьбу в центре поля, Гехи – в штрафной площади. Хотя бы из-за усталости легенды.

Эта Англия готова претендовать на ЧМ. Я не уверен, что это именно тот момент, когда футбол вернётся домой… Но если вдруг это и есть тот самый момент – я не удивлюсь. Команда Тухеля не показывает лучший футбол на турнире. Но она такая живучая! ДР Конго, Мексика и Норвегия дали бой. Каждый из аутсайдеров удивил Англию. Каждый бросил вызов. Двое из трёх забили в её ворота первыми, один заставил отбиваться в меньшинстве на последних минутах. И Англия это пережила. Вышла из сражений с высоко поднятой головой. Более того: с новым лидером. Джуд, пока Кейн «молчал», оформил два дубля подряд. Теперь Харри не один. Теперь прикрыть его недостаточно. Четыре года назад в Катаре лучше всех умела выживать Аргентина – теперь это Англия. Уже заработала путёвку в финал. Сейчас ей нужно просто поднять темп – и медлительные латиноамериканцы (серьёзно: вспомните хоть одну топ-команду, которая выигрывала титулы с такой скоростью работы с мячом) растеряются. День Мадуэке – и сборной Англии.

15.07. Англия – Аргентина, Угловые: ТБ7.5, кф. 1.55

Букмекер предлагает слишком низкие коэффициенты на линию ТМ угловых – нужно пользоваться. 8 угловых – это априори немного. В прошлом сезоне даже худшая команда АПЛ по этому показателю выполняла в среднем почти по 9. А здесь вроде бы и предпосылки для угловых есть. Во-первых, Англия как никогда сильно будет атаковать флангами. Чтобы найти Беллингема кроссом и, что даже важнее, потому что в Аргентине в центре – кулак Макалистер-Паредес-Де Поль – нет смысла прорываться через эту зону. Поэтому широко. Поэтому подачи. Поэтому угловые. А вот угловые у ворот англичан зарабатывают все. Даже ДР Конго исполнила 3, а Мексика и Норвегия с учётом ОТ – аж 19 на двоих. Заработает свои и Аргентина, которая в плей-офф исполнила уже 22. Значительную часть этого количества – уже в ОТ, но паттерн понятен: когда тяжело, полагается на стандарты. Пока что она лидирует по количеству голов с угловых на мундиале (5). Так что совсем без них не обойдётся.

15.07. Англия – Аргентина, Кейн забьёт, кф. 2.14

Getty Images/Global Images Ukraine

Кейн отличился 73 раза за сезон. Рекорд Месси (именно за сезон, а не за год) – 82. То есть речь идет о втором лучшем результате в истории футбола. И на гол такого игрока дают 2+? Выгодно. В форме ли Харри? Пожалуй, он ответил на этот вопрос ещё в 1/16 финала дублем в ворота ДР Конго. И это не пинок в пустые – а два классных, породистых гола, особенно второй. Да и вообще: зачем мы обсуждаем форму игрока, у которого уже шесть забитых на турнире? «Промолчал» в последних двух матчах (0 голов с игры), но разве это не повод сыграть против серии? До сих пор отвлекал на себя внимание защитников, чтобы забивал Джуд, но теперь Беллингема будут опекать плотнее. Команде снова понадобится герой. И Кейн им станет: подловит ошибку Ромеро, который только что провалил сезон в «Тоттенхэме», выиграет верховую дуэль у маленького Мартинеса. В конце концов, реализует пенальти: уже делал это на турнире. Вера в Англию = автоматически вера в Харри.

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