Эрлинг ХОЛАНД о ЧМ: «Лучшее приключение в моей жизни»

Форвард сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд остался доволен игрой на чемпионате мира, где команда добралась до четвертьфинала турнира.

«Я доволен тем, как прошел чемпионат мира. За эти недели было много давления и эмоций, но это было нереально. Лучшее приключение в моей жизни».

«Надеюсь, людям в Норвегии понравилось. Важна не только победа над Бразилией, но и то, что мы заявили о нашей стране», – сказал Холанд.

На ЧМ-2026 игрок забил 7 голов.