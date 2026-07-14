Чемпионат мира14 июля 2026, 15:59 | Обновлено 14 июля 2026, 16:19
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Эрлинг ХОЛАНД о ЧМ: «Лучшее приключение в моей жизни»
Бомбардир сборной Норвегии всем доволен
14 июля 2026, 15:59 | Обновлено 14 июля 2026, 16:19
346
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Форвард сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд остался доволен игрой на чемпионате мира, где команда добралась до четвертьфинала турнира.
«Я доволен тем, как прошел чемпионат мира. За эти недели было много давления и эмоций, но это было нереально. Лучшее приключение в моей жизни».
«Надеюсь, людям в Норвегии понравилось. Важна не только победа над Бразилией, но и то, что мы заявили о нашей стране», – сказал Холанд.
На ЧМ-2026 игрок забил 7 голов.
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