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  4. Эрлинг ХОЛАНД о ЧМ: «Лучшее приключение в моей жизни»
Чемпионат мира
14 июля 2026, 15:59 | Обновлено 14 июля 2026, 16:19
346
0

Эрлинг ХОЛАНД о ЧМ: «Лучшее приключение в моей жизни»

Бомбардир сборной Норвегии всем доволен

14 июля 2026, 15:59 | Обновлено 14 июля 2026, 16:19
346
0
Эрлинг ХОЛАНД о ЧМ: «Лучшее приключение в моей жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Форвард сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд остался доволен игрой на чемпионате мира, где команда добралась до четвертьфинала турнира.

«Я доволен тем, как прошел чемпионат мира. За эти недели было много давления и эмоций, но это было нереально. Лучшее приключение в моей жизни».

«Надеюсь, людям в Норвегии понравилось. Важна не только победа над Бразилией, но и то, что мы заявили о нашей стране», – сказал Холанд.

На ЧМ-2026 игрок забил 7 голов.

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Эрлинг Холанд ЧМ-2026 по футболу сборная Норвегии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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