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  4. ЯМАЛЬ: «Франция нас не пугает. Один гол на ЧМ? Меня это не беспокоит»
Чемпионат мира
14 июля 2026, 09:48 | Обновлено 14 июля 2026, 09:50
186
0

ЯМАЛЬ: «Франция нас не пугает. Один гол на ЧМ? Меня это не беспокоит»

Пресс-конференция Ламина перед матчем 1/2 финала ЧМ против Франции

14 июля 2026, 09:48 | Обновлено 14 июля 2026, 09:50
186
0
ЯМАЛЬ: «Франция нас не пугает. Один гол на ЧМ? Меня это не беспокоит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Талантливый вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль пришел на пресс-конференцию вместе с тренером перед полуфиналом ЧМ-2026 против Франции.

В беседе с журналистами Ламин не только поговорил о предстоящей дуэли, но и порассуждал о собственной уверенности и популярности.

Матч сборных Франции и Испании состоится 14 июля на арене «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне, штат Техас (США).

– После победы над Бельгией вы сказали, что если кто-то и должен бояться Испанию, так это Франция. Как думаете, эту фразу не так поняли?

– Все правильно поняли. Я сказал, что, очевидно, Франция нас не пугает. Как отметил Кунде – это просто футбол. Они воспринимают это именно так, и точка.

– Наступает время звезд. Каким вы видите этот поединок, есть ли волнение?

– Я абсолютно спокоен. Договорился со своим братом, что подстригу его перед игрой, вот и всё. Для зрителей это будет отличный матч.

– Чувствуете повышенное давление?

– Нет, я просто играю так, как умею. Выкладываюсь на полную, а когда делаешь это – давления не чувствуешь.

– Если бы вы могли поговорить с десятилетним Ламином, что бы вы ему сказали?

– Ну, пожалуй, посоветовал бы оставаться собой и просто получать удовольствие от игры. Перед такими матчами не стоит много говорить.

– Вам исполняется 19, вы играете под 19-м номером, а финал состоится 19-го числа... Верите в нумерологию?

– Нет, потому что тренер Португалии как-то сказал нечто подобное, а в итоге забил Мерино.

– Ожерелье на вас – это подарок?

– Нет, потому что я сам за него заплатил (смеется). Подарок самому себе.

– Что для вас значит быть популярным в США?

– Это здорово. Важно, что футбол дал мне возможность стать известным, например, даже в Чаттануге. Я ценю то, откуда я родом, и горжусь тем, чего достиг.

– На какое место по значимости вы бы поставили этот матч в своей карьере?

– На первое. Это самый важный поединок. Мне нравится, что я дошел до этого момента.

– Вы видите себя чемпионом?

– Очевидно, что да. Это трудно, как и на любом чемпионате мира. Но мы все видим себя чемпионами, почему бы и нет?

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

– Ваши статистические показатели сейчас не самые лучшие, вы еще не делали ассистов.

– Все турниры разные. Не думаю, что в том, что я еще не забил пять голов, виноват тренер. Меня это не беспокоит, ведь мы побеждаем. Я видел чемпионаты мира, на которых Испания вылетала. Для меня главное – чтобы мы двигались дальше.

– Какое поздравление или сообщение было самым приятным и что бы вы хотели подарить самому себе?

– Мне еще нужно увидеться с семьей... Но себе я бы подарил победу и возможность съездить в Нью-Йорк.

– Нет ли у вас ощущения, что без Нико вся игра один в один теперь держится только на вас?

– В матче будут разные фазы. Все не сведется сугубо к игре один в один. У нас очень качественная команда. Не думаю, что их мощь в атаке должна стать для нас проблемой. Это может даже сыграть нам на руку.

– Вы читали статью Мариано Рахоя?

– Завтра мы сыграем один из величайших матчей, но если он и может чем-то помочь, так это интеграции общества. Испания и Франция – лучшие примеры этого.

– Ваш брат осознает, какой резонанс вы вызываете?

– Нет, когда вырастет – будет просто рад этому. Мне приятно, что люди относятся к нему с теплотой, как и я. И когда его показывают на камерах, мне интересно за этим наблюдать.

– Что помогает вам сохранять такую уверенность во время игры?

– Я уже неоднократно говорил: в жизни бывают ситуации гораздо сложнее, чем в футболе. Я спокоен, знаю, на что способен, и не зацикливаюсь на лишнем.

– Не помешает ли вам завтра давление?

– Мы очень повзрослели. Прошли через сложные моменты, как в матчах против Кабо-Верде и Бельгии. Я уверен, что завтра будет особенный день. Вы же сами говорите, что я сейчас не на пике формы, так что вам не придется выдумывать ничего необычного.

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Андрей Витренко Источник: AS
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