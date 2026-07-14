«Какой позор». Сборную Бразилии разнесли после провала на чемпионате мира

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва жестко разнес сборную своей страны после вылета с чемпионата мира, где команда прекратила свой путь на стадии 1/8 финала:

«Делегация полетела огромным составом на мундиаль, а вернулись единицы. В самолете сборной почти никого не было! Какой позор! В самолете был только один игрок (Данило из «Фламенго» – прим).

Если бы они победили, здесь бы все танцевали и праздновали. Я даже написал сообщение Анчелотти. Вы вообще помните, кто такой Анчелотти? Это тренер сборной Бразилии.

Я видел, как один парень сделал робота, который был похож на Мбаппе или Холанда. Я написал главному тренеру, что ему нужно вызвать в сборную этого робота.

Может, хотя бы это помогло бы Бразилии победить на чемпионате мира», – остался разгневан да Силва.

Бразильская команда заняла первое место в квартете C, опередив Марокко, Шотландию и Гаити. На стадии плей-офф подопечные Анчелотти одолели Японию, но потерпели поражение от норвежцев.