Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Какой позор». Сборную Бразилии разнесли после провала на чемпионате мира
Чемпионат мира
14 июля 2026, 12:12 | Обновлено 14 июля 2026, 13:06
612
0

«Какой позор». Сборную Бразилии разнесли после провала на чемпионате мира

Президент страны Луис Инасио Лула да Силва не сдержал эмоций после фиаско на мундиале

14 июля 2026, 12:12 | Обновлено 14 июля 2026, 13:06
612
0
«Какой позор». Сборную Бразилии разнесли после провала на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Бразилии по футболу
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва жестко разнес сборную своей страны после вылета с чемпионата мира, где команда прекратила свой путь на стадии 1/8 финала:

«Делегация полетела огромным составом на мундиаль, а вернулись единицы. В самолете сборной почти никого не было! Какой позор! В самолете был только один игрок (Данило из «Фламенго» – прим).

Если бы они победили, здесь бы все танцевали и праздновали. Я даже написал сообщение Анчелотти. Вы вообще помните, кто такой Анчелотти? Это тренер сборной Бразилии.

Я видел, как один парень сделал робота, который был похож на Мбаппе или Холанда. Я написал главному тренеру, что ему нужно вызвать в сборную этого робота.

Может, хотя бы это помогло бы Бразилии победить на чемпионате мира», – остался разгневан да Силва.

Бразильская команда заняла первое место в квартете C, опередив Марокко, Шотландию и Гаити. На стадии плей-офф подопечные Анчелотти одолели Японию, но потерпели поражение от норвежцев.

По теме:
Героем станет не Мбаппе. Безус дал расклад по матчу Франция – Испания
В сборной Сенегала разгорелся скандал из-за врача команды
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу Карло Анчелотти Луис Инасио Лула да Силва
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
Футбол | 14 июля 2026, 06:02 8
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник

Матвей разочаровал Шапаренко

ОФИЦИАЛЬНО. Как выглядит обновленный список групп и команд Второй лиги
Футбол | 14 июля 2026, 12:43 0
ОФИЦИАЛЬНО. Как выглядит обновленный список групп и команд Второй лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Как выглядит обновленный список групп и команд Второй лиги

Ребел пополнил состав группы Б, винницкая Нива переведена в группу A

У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
Бокс | 14.07.2026, 07:19
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Футбол | 14.07.2026, 06:51
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Бокс | 14.07.2026, 02:46
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ливерпуль определил сумму, которую заплатит за Забарного
Ливерпуль определил сумму, которую заплатит за Забарного
13.07.2026, 07:24 3
Футбол
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
13.07.2026, 08:02 2
Футбол
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
13.07.2026, 08:59 2
Бокс
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
12.07.2026, 10:36
Футбол
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
12.07.2026, 08:12 17
Футбол
Стало известно, сколько Костюк заработала на Уимблдоне-2026
Стало известно, сколько Костюк заработала на Уимблдоне-2026
13.07.2026, 07:41 13
Теннис
Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
12.07.2026, 08:02 13
Футбол
Макс Холлоуэй – Конор Макгрегор. Победа за одну минуту. Видеообзор боя
Макс Холлоуэй – Конор Макгрегор. Победа за одну минуту. Видеообзор боя
12.07.2026, 08:47 4
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем