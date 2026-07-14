«Какой позор». Сборную Бразилии разнесли после провала на чемпионате мира
Президент страны Луис Инасио Лула да Силва не сдержал эмоций после фиаско на мундиале
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва жестко разнес сборную своей страны после вылета с чемпионата мира, где команда прекратила свой путь на стадии 1/8 финала:
«Делегация полетела огромным составом на мундиаль, а вернулись единицы. В самолете сборной почти никого не было! Какой позор! В самолете был только один игрок (Данило из «Фламенго» – прим).
Если бы они победили, здесь бы все танцевали и праздновали. Я даже написал сообщение Анчелотти. Вы вообще помните, кто такой Анчелотти? Это тренер сборной Бразилии.
Я видел, как один парень сделал робота, который был похож на Мбаппе или Холанда. Я написал главному тренеру, что ему нужно вызвать в сборную этого робота.
Может, хотя бы это помогло бы Бразилии победить на чемпионате мира», – остался разгневан да Силва.
Бразильская команда заняла первое место в квартете C, опередив Марокко, Шотландию и Гаити. На стадии плей-офф подопечные Анчелотти одолели Японию, но потерпели поражение от норвежцев.
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