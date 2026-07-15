В четверг, 16 июля, киевское «Динамо» проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против румынского клуба «Университатя».

Встреча состоится на стадионе «Cluj Arena» в городе Клуж-Напока. Стартовый свисток главного арбитра Ивана Гриффита прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Посмотреть матч поклонники «бело-синих» смогут на телеканале 2+2, а также на платформе Киевстар ТВ. Об этом сообщила пресс-служба украинского клуба.

Подопечные Игоря Костюка провели первый официальный матч в новом сезоне против «Университати» неделю назад. Команды не смогли определить сильнейшего, сыграв вничью 0:0.

Поскольку чемпионат Украины начнется для «бело-синих» 2 августа, динамовцы сыграли товарищеский матч с польским «Радомяком» (4:2), чтобы практику получили те футболисты, которые вышли на замену или вообще не играли в первом матче.

«Университатя» провела поединок между двумя встречами с «Динамо». Подопечные Бергоди сошлись за Суперкубок Румынии со своими одноклубниками из Крайовы – после ничьей в основное время уступили в серии пенальти.