9 июля состоится второй матч первого раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между румынским клубом «Университатя» Клуж и украинским «Динамо» Киев.

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Матч состоится в румынском Клуже на «Арене Клуж». Поединок начнётся в 20:30.

Первый матч завершился нулевой ничьей – 0:0. Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против греческого ПАОКа.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2, Киевстар ТВ и YouTube-канале FootballHub.

Университатя Клуж – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция