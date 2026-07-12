Университатя Клуж – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 16 июля и начнётся в 20:30
9 июля состоится второй матч первого раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между румынским клубом «Университатя» Клуж и украинским «Динамо» Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч состоится в румынском Клуже на «Арене Клуж». Поединок начнётся в 20:30.
Первый матч завершился нулевой ничьей – 0:0. Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против греческого ПАОКа.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2, Киевстар ТВ и YouTube-канале FootballHub.
Университатя Клуж – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция
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