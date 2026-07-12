Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Университатя Клуж – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Университатя Клуж
16.07.2026 20:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
12 июля 2026, 22:20 | Обновлено 12 июля 2026, 22:21
189
0

Университатя Клуж – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 16 июля и начнётся в 20:30

12 июля 2026, 22:20 | Обновлено 12 июля 2026, 22:21
189
0
Университатя Клуж – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

9 июля состоится второй матч первого раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между румынским клубом «Университатя» Клуж и украинским «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч состоится в румынском Клуже на «Арене Клуж». Поединок начнётся в 20:30.

Первый матч завершился нулевой ничьей – 0:0. Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против греческого ПАОКа.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале 2+2, Киевстар ТВ и YouTube-канале FootballHub.

Университатя Клуж – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Университатя Клуж – Динамо
Евгений Левченко оценил вероятность появления Матвея Пономаренко в Аяксе
Пономаренко определился с новым клубом. Динамо согласилось снизить цену
Динамо Киев Лига Европы смотреть онлайн Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Футбол | 12 июля 2026, 07:20 0
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала чемпионата мира 2026

Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Футбол | 12 июля 2026, 08:12 15
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро

В Турции украинца отправляют в «Галатасарай»

Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Бокс | 11.07.2026, 23:22
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
«Арбитр просто убил игру». Капитан сборной Швейцарии – о матче с Аргентиной
Футбол | 12.07.2026, 16:02
«Арбитр просто убил игру». Капитан сборной Швейцарии – о матче с Аргентиной
«Арбитр просто убил игру». Капитан сборной Швейцарии – о матче с Аргентиной
Защитник сборной Аргентины: «Не можем победить без страданий»
Футбол | 12.07.2026, 22:11
Защитник сборной Аргентины: «Не можем победить без страданий»
Защитник сборной Аргентины: «Не можем победить без страданий»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
11.07.2026, 02:51 5
Бокс
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
11.07.2026, 07:25 81
Биатлон
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
12.07.2026, 07:30 32
Футбол
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
11.07.2026, 07:49 10
Футбол
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
11.07.2026, 08:02 14
Футбол
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
12.07.2026, 07:44 48
Футбол
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
11.07.2026, 22:45 7
Бокс
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
12.07.2026, 06:51 10
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем